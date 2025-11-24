Inteligência Artificial

AWS prepara cheque de US$ 50 bi para ampliar oferta de IA ao governo dos EUA

Plano prevê 1,3 GW em nova capacidade e reforça estratégia da big tech de disputar contratos federais sensíveis

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14h00.

O Amazon Web Services, AWS, anunciou que poderá investir até US$ 50 bilhões na expansão de sua infraestrutura dedicada ao governo dos Estados Unidos, em um movimento que reforça a disputa por contratos públicos de alta complexidade tecnológica.

A companhia afirmou que começará, em 2026, a construção de novos blocos que somarão 1,3 gigawatt de capacidade adicional em centros de dados, projetados para aplicações de inteligência artificial e computação de alta performance.

Os complexos serão erguidos em instalações federais separadas de projetos comerciais, seguindo padrões rígidos de segurança, que incluem tratamento de dados, isolamento físico e lógico e exigências sobre a nacionalidade de funcionários.

O pacote inclui ferramentas de IA da Amazon, modelos da Anthropic, parceira próxima da empresa, além de chips da Nvidia e da unidade interna de semicondutores da AWS.

A AWS, maior vendedora global de computação em nuvem sob demanda, sustenta que atende mais de 11 mil órgãos governamentais nos EUA.

Segundo dados citados pela Bloomberg, são mais de 900 centros de dados operados pela empresa hoje.

A iniciativa amplia a capacidade da companhia de atender cargas de trabalho classificadas e aplicações críticas do Estado americano, num momento em que fornecedores de nuvem se movimentam para conquistar participação em sistemas de defesa e inteligência.

O investimento também sinaliza o ritmo acelerado da corrida por infraestrutura de IA, que hoje exige construções de larga escala e cadeias estáveis de chips avançados.

