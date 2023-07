Mais ''descolado'' que o ChatGPT, Claude é uma IA que funciona como um colega de trabalho

O ChatGPT não te compreende ou gera respostas frias para assuntos que te importam muito? Talvez o bot Claude seja a solução. Ao menos, é o que a desenvolvedora Anthropic defende ao lançar uma nova atualização da inteligência artificial (IA).

Para concorrer com o primo mais famoso, Claude tem apremissa de ser ''mais humanizado''. A Anthropic diz para “pensar em Claude como um colega de trabalho ou assistente pessoal amigável e entusiasmado e que pode ser instruído em linguagem natural para ajudar o usuário em muitas tarefas”.

Na lista funções desse 'colega', estão habilidades para criar resumos, escrever código, traduzir texto e muito mais. Embora isso possa soar muito como o Bard do Google ou o chatbot do Bing da Microsoft, a Anthropic diz que ele é construído de forma diferente.

A IA leva um tom mais coloquial do que seus equivalentes - e supostamente até tem senso de humor. Ele também é guiado por um conjunto de princípios, chamado de “constituição” , que usa para revisar suas respostas por conta própria, em vez de depender de moderadores humanos .

O chatbot estava disponível apenas para empresas por solicitação ou como um aplicativo no Slack. Com o Claude 2, a Anthropic está aproveitando os recursos existentes do chatbot com várias melhorias. Além da capacidade de criar respostas mais longas, o Claude 2 também é um pouco mais habilidoso em matemática, codificação e raciocínio quando comparado ao modelo Claude anterior.

Mas, ao contrário de Bard e Bing, no entanto, Claude 2 ainda não está conectado à Internet e é treinado com dados até dezembro de 2022. Embora isso signifique que não pode exibir informações atualizadas sobre os eventos atuais, seu conjunto de dados ainda é mais recente do que aquele que a versão gratuita do ChatGPT usa. (O conhecimento do ChatGPT é interrompido após 2021.)

Além disso, a Anthropic expandiu recentemente a janela de contexto de Claude para cerca de 75.000 palavras - mesmo na versão gratuita. Isso significa que é possível carregar dezenas de páginas para o bot, ou até mesmo um romance inteiro, para ser analisado.

Então, se você precisa de um resumo rápido de um trabalho de pesquisa complicado e muito longo, Claude é o seu bot. Outros modelos têm limites muito menores, com o ChatGPT com um máximo de cerca de 3.000 palavras. Agora que o Anthropic está disponível publicamente, estou ansioso para tentar e ver se uma janela de contexto mais longa é suficiente para tirar esse bot “inofensivo” dos trilhos, como vimos com o Bing .