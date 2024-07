Anthropic lança aplicativo Claude para Android em esforço para competir com ChatGPT

A Anthropic lançou na terça-feira, 16, seu aplicativo Claude para Android, trazendo seu chatbot de IA para mais usuários. Este é o mais recente esforço da empresa para convencer os usuários a abandonar o ChatGPT, tornando o Claude disponível em mais plataformas.

O aplicativo Claude para Android funcionará da mesma forma que a versão para iOS lançada em maio, incluindo acesso gratuito ao melhor modelo de IA da Anthropic, o Claude 3.5 Sonnet , juntamente com planos aprimorados através das assinaturas Pro e Team da Anthropic.

Os usuários poderão sincronizar suas conversas com Claude entre dispositivos e carregar fotos ou arquivos no aplicativo para análise de imagem em tempo real. O aplicativo Claude para Android também inclui tradução de idiomas em tempo real, recurso que a Anthropic espera ser um motivo convincente para as pessoas utilizarem o aplicativo.

Além disso, o aplicativo permite que clientes empresariais acessem suas contas Claude em dispositivos móveis.

Embora a Anthropic afirme que seus modelos de IA estão tecnicamente no mesmo nível das ofertas da OpenAI e do Google, a startup tem enfrentado dificuldades para ganhar tração com os consumidores .

O aplicativo Claude para iOS teve uma recepção morna durante seu lançamento há dois meses, com 157.000 downloads globais totais durante sua primeira semana no mercado, em comparação com os 480.000 downloads do aplicativo ChatGPT para iOS nos primeiros cinco dias .

A eficácia dessa estratégia dependerá, em grande parte, de como os consumidores irão adotar e utilizar o aplicativo Claude em comparação com alternativas já estabelecidas no mercado.

