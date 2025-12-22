Inteligência Artificial

Google compra empresa de energia limpa por US$ 4,75 bi para ampliar data centers de IA

Aquisição da Intersect Power reforça estratégia do Google diante da pressão sobre redes elétricas nos EUA

aGoogle CEO Sundar Pichai addresses the crowd during Google's annual I/O developers conference in Mountain View, California on May 20, 2025. (Photo by Camille Cohen / AFP) (Photo by CAMILLE COHEN/AFP via Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14h01.

Última atualização em 22 de dezembro de 2025 às 14h02.

A Alphabet, controladora do Google, anunciou nesta segunda-feira, 22, a compra da desenvolvedora de energia limpa Intersect Power por US$ 4,75 bilhões em dinheiro, além da aquisição das dívidas da empresa.

O negócio está entre os maiores já realizados pelo grupo e tem como objetivo acelerar a expansão de sua infraestrutura de data centers voltados à inteligência artificial (IA).

A aquisição ocorre em um momento em que grandes empresas de tecnologia disputam acesso à eletricidade, insumo considerado estratégico para sustentar o crescimento acelerado de serviços baseados em IA. Nos Estados Unidos, redes elétricas envelhecidas enfrentam dificuldades para acompanhar o aumento da demanda, o mais intenso em décadas.

A Intersect Power atua no desenvolvimento de grandes projetos de geração de energia limpa, incluindo usinas solares e eólicas, além de soluções de armazenamento. A compra garante ao Google uma fonte adicional de eletricidade para abastecer seus complexos de data centers, que consomem volumes crescentes de energia.

A relação entre as duas empresas não é recente. Em 2024, o Google adquiriu uma participação minoritária na Intersect ao firmar uma parceria para construir grandes usinas de energia próximas a seus campi de data centers, segundo informou a Bloomberg à época.

Com a aquisição integral, a Alphabet passa a internalizar parte da geração de energia necessária para sustentar suas operações de computação em larga escala. A estratégia reduz a dependência de concessionárias locais e dá mais previsibilidade ao fornecimento em regiões onde a infraestrutura elétrica já opera no limite.

