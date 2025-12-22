Google compra empresa de energia limpa por US$ 4,75 bi para ampliar data centers de IA

A Alphabet, controladora do Google, anunciou nesta segunda-feira, 22, a compra da desenvolvedora de energia limpa Intersect Power por US$ 4,75 bilhões em dinheiro, além da aquisição das dívidas da empresa.

O negócio está entre os maiores já realizados pelo grupo e tem como objetivo acelerar a expansão de sua infraestrutura de data centers voltados à inteligência artificial (IA).

A aquisição ocorre em um momento em que grandes empresas de tecnologia disputam acesso à eletricidade, insumo considerado estratégico para sustentar o crescimento acelerado de serviços baseados em IA. Nos Estados Unidos, redes elétricas envelhecidas enfrentam dificuldades para acompanhar o aumento da demanda, o mais intenso em décadas.

A Intersect Power atua no desenvolvimento de grandes projetos de geração de energia limpa, incluindo usinas solares e eólicas, além de soluções de armazenamento. A compra garante ao Google uma fonte adicional de eletricidade para abastecer seus complexos de data centers, que consomem volumes crescentes de energia.

A relação entre as duas empresas não é recente. Em 2024, o Google adquiriu uma participação minoritária na Intersect ao firmar uma parceria para construir grandes usinas de energia próximas a seus campi de data centers, segundo informou a Bloomberg à época.

Com a aquisição integral, a Alphabet passa a internalizar parte da geração de energia necessária para sustentar suas operações de computação em larga escala. A estratégia reduz a dependência de concessionárias locais e dá mais previsibilidade ao fornecimento em regiões onde a infraestrutura elétrica já opera no limite.