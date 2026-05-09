Antes do hype, a IA passou anos no “congelada” — e ninguém apostava nela

Hoje, a inteligência artificial ocupa espaço em empresas, escolas, redes sociais e aplicativos de produtividade. Ferramentas como ChatGPT, Gemini e Copilot transformaram a IA em um dos assuntos mais discutidos do setor de tecnologia.

Mas, antes de se tornar tendência global, a área passou anos enfrentando descrédito, cortes de verba e desinteresse do mercado.

Muito antes da popularização das ferramentas generativas, pesquisadores já tentavam desenvolver sistemas capazes de reproduzir raciocínio humano.

A expectativa criada em torno dessas tecnologias, porém, era muito maior do que os resultados disponíveis na época. Nas décadas de 1970 e 1980, diversos projetos receberam investimentos milionários e prometeram avanços rápidos.

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O problema é que os computadores ainda tinham baixa capacidade de processamento, os bancos de dados eram limitados e os modelos disponíveis não conseguiam entregar o que o mercado esperava.

O resultado foi um movimento de frustração generalizada. Empresas reduziram investimentos, laboratórios perderam financiamento e muitos especialistas passaram a considerar a inteligência artificial uma aposta distante demais da realidade.

Esse período ficou conhecido como “inverno da IA”, expressão usada para definir fases de estagnação e desconfiança na tecnologia.

Quando a IA parecia uma ideia inviável

Durante esse período, a inteligência artificial era vista mais como conceito acadêmico do que como ferramenta prática.

Faltava poder computacional, acesso a grandes volumes de dados e infraestrutura capaz de sustentar modelos complexos.

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Além disso, existia uma dificuldade técnica importante: os sistemas conseguiam executar tarefas muito específicas, mas falhavam em situações simples para seres humanos, como interpretar contexto, reconhecer padrões complexos ou manter conversas naturais.

Sem resultados concretos, a área perdeu espaço para outras tendências tecnológicas consideradas mais rentáveis naquele momento.

O que mudou nos últimos anos

A retomada começou de forma gradual. O aumento da capacidade dos computadores, o avanço da computação em nuvem e o crescimento massivo de dados disponíveis na internet criaram um cenário mais favorável para o desenvolvimento da IA.

Outro ponto decisivo foi o avanço do aprendizado de máquina e das redes neurais, técnicas que permitiram aos sistemas identificar padrões e melhorar respostas com base em treinamento contínuo.

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Nos últimos anos, ferramentas de IA generativa aproximaram a tecnologia do público comum. O crescimento acelerado da inteligência artificial transformou uma área antes desacreditada em prioridade estratégica para empresas e governos.

Hoje, profissionais de diferentes setores buscam entender como utilizar IA para produtividade, análise de dados, atendimento, criação de conteúdo e automação de tarefas.

A mudança também alterou a percepção do mercado. O que antes parecia uma promessa distante passou a ser tratado como uma habilidade competitiva.