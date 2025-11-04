Invest

Concorrente da Nvidia, AMD vê lucro crescer 61% no 3º tri, para US$ 1,2 bi

A receita somou US$ 9,24 bilhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 36%

AMD: fabricante prevê receita de quase US$ 10 bi no quarto trimestre (Norbert Millauer/AFP)

Redação Exame

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20h49.

A AMD reportou lucro líquido de US$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2025 (3T25), montante 61% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2024, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 4. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,20, acima da projeção de US$ 1,17 compilada pela FactSet.

A receita somou US$ 9,24 bilhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 36% na comparação com igual etapa de 2024 e acima dos US$ 8,74 bilhões esperado pelos analistas.

"Entregamos um trimestre excepcional, com receita e lucratividade recordes, refletindo a ampla demanda por nossos processadores EPYC e Ryzen de alto desempenho e aceleradores de IA Instinct", disse a CEO da AMD, Lisa Su, em comunicado.

A receita da AMD com data centers atingiu US$ 4,3 bilhões, acima das expectativas dos analistas, que projetavam US$ 4,1 bilhões. No mesmo trimestre do ano passado, a empresa havia registrado US$ 3,5 bilhões.

O segmento de clientes da AMD, que inclui vendas de chips para laptops e desktops, teve receita de US$ 2,9 bilhões, superando a projeção de US$ 2,6 bilhões.

A divisão de jogos da AMD faturou US$ 1,3 bilhão, acima das estimativas de US$ 1,1 bilhão.

A AMD ainda informou que os resultados do trimestre não incluíram nenhuma receita proveniente de remessas de produtos GPU AMD Instinct MI308 para a China.

Para o quarto trimestre, a fabricante de chips prevê uma receita de aproximadamente US$ 9,6 bilhões, o que representa um crescimento de 25%.

A AMD projeta uma margem bruta ajustada de 54,5% para o trimestre, em linha com a estimativa de consenso da StreetAccount, também de 54,5%.

