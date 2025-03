Alternativa de GPS com IA funciona sem sinal de satélite

A startup de tecnologia Tern AI desenvolveu um sistema de navegação que dispensa sinais de satélite para localização. Chamado de IDPS (Independent Derivation Positioning System), o sistema utiliza dados de sensores dos veículos e informações pré-existentes de mapas para calcular a posição do usuário. A tecnologia permite navegação mesmo em ambientes onde o GPS tradicional falharia, como túneis, garagens e regiões remotas.

O funcionamento do IDPS se baseia em sensores de movimento 3D presentes em veículos e smartphones. A tecnologia emprega algoritmos de ponderação adaptativa para interpretar esses dados em tempo real, permitindo determinar a localização do motorista assim que ele começa a se mover. O sistema opera sem necessidade de conexão com Wi-Fi, satélites ou qualquer outro sinal externo.

Alternativa de GPS: IDPS faz com IA navegue sem sinal de satélite

A integração da tecnologia ocorre por meio de software, sem necessidade de instalação de novos equipamentos. Segundo a startup, o IDPS pode ser utilizado em veículos fabricados a partir de 2009, aproveitando sensores já existentes no mercado. Isso reduz custos e torna a implementação mais acessível.

Alternativa ao GPS pode ter impacto na privacidade e nos custos

Além da possibilidade de operar sem sinal, a tecnologia também tem impacto na segurança dos dados. Por funcionar em um circuito fechado, o IDPS não transmite informações para servidores externos, aumentando a privacidade do usuário.