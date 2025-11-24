Alibaba relança app Qwen e supera 10 milhões de downloads em uma semana

Reformulado para ser mais parecido com o ChatGPT, o aplicativo móvel Qwen, da Alibaba, superou a marca de 10 milhões de downloads em apenas uma semana após seu relançamento. O número, divulgado em um post no WeChat, fez as ações da companhia subirem mais de 5% nesta segunda-feira, 24, na bolsa de Hong Kong.

Além de ser a principal aposta da empresa para competir com outras ferramentas de inteligência artificial, o novo app Qwen reforça a estratégia do CEO Eddie Wu de posicionar a Alibaba como uma "AI-first company", ou seja, uma empresa com foco prioritário em IA.

Renomeado com base no modelo de linguagem mais conhecido da Alibaba, o Qwen reúne e reformula antigos serviços da companhia para smartphones iOS e Android, agora sob uma mesma identidade. Embora o ChatGPT não esteja disponível na China, o acelerado crescimento do Qwen destaca o apetite do mercado local, assim como do global, por soluções de IA generativa.

Para analistas ouvidos pela Bloomberg, o sucesso da plataforma será decisivo para a valorização futura da Alibaba. “A capacidade de usar o Qwen para impulsionar seu negócio voltado ao consumidor será um fator importante na avaliação da empresa”, afirmou Kenny Ng, estrategista da China Everbright Securities.

Nos próximos meses, o app deve incorporar gradualmente funções de agentes autônomos – sistemas de IA capazes de agir por conta própria para ajudar o usuário. A integração envolverá funcionalidades para e-commerce, mapas, delivery, educação, saúde e produtividade.

Alibaba divulga resultados nesta terça-feira, 25

Na semana passada, a Ant Group, fintech afiliada à Alibaba, também lançou seu próprio assistente de IA, o LingGuang, que superou 1 milhão de downloads nos primeiros quatro dias. As duas iniciativas reforçam a presença do grupo em um mercado cada vez mais competitivo no campo da IA multimodal.

Os resultados do segundo trimestre fiscal, que serão divulgados nesta terça-feira, 25, devem dar pistas sobre o impacto da nova estratégia nos negócios da empresa. Diante da concorrência interna e global, o mercado acompanha de perto a capacidade da Alibaba de converter engajamento em receita.