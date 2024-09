Alibaba Cloud intensifica redução de custos em IA para acelerar adoção global, afirma CEO

A unidade de computação em nuvem do Alibaba Group Holding continuará reduzindo o custo de soluções de modelos de inteligência artificial, já que isso é fundamental para a ampla adoção da IA, de acordo com o CEO Eddie Wu.

“O custo de soluções de IA é um fator crítico para a proliferação de aplicações, e o Alibaba Cloud continuará a reduzir os custos para os usuários”, disse Wu em um discurso principal na Conferência Apsara, o evento anual de destaque da unidade.

“No ano passado, o preço da API Qwen no Model Studio da Alibaba Cloud caiu 97%”, disse Wu, que está no cargo desde setembro passado. “O menor custo para implantar um milhão de tokens agora é de apenas CNY0,50 (0,007 centavos de dólar dos EUA).”

“O custo da inferência de modelos diminuiu exponencialmente, superando o ritmo da Lei de Moore”, destacou Wu. A Lei de Moore afirma que o poder de computação dobra aproximadamente a cada dois anos.

Com a crescente rivalidade global em IA, empresas como a Alibaba estão correndo para reduzir custos e expandir a infraestrutura para atender à demanda por poder computacional de IA.

O movimento também reflete uma tendência mais ampla na indústria, onde o foco está mudando da mera capacidade de IA para a eficiência de custos e acessibilidade.

O que vem por aí?

A Alibaba Cloud, com sede em Hangzhou, viu mais da metade da nova demanda por poder computacional vir da IA, com as necessidades de computação de IA liderando essa demanda, observou Wu, acrescentando que “essa tendência deve crescer exponencialmente”.

“Apesar dos investimentos substanciais da Alibaba Cloud na capacidade de computação de IA no ano passado, ainda não conseguimos atender à demanda voraz de nossos clientes”, observou Wu.

A próxima geração de modelos deve ter um sistema de conhecimento maior, mais universal e mais generalizado, com capacidades de raciocínio lógico mais complexas e em múltiplas camadas para alcançar uma verdadeira inteligência artificial geral, de acordo com Wu.

“A Alibaba Cloud está investindo, com intensidade sem precedentes, na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de IA e na construção de sua infraestrutura global”, disse ele. “Estamos reconstruindo a infraestrutura avançada de IA orientada para o futuro, desde chips, servidores, redes, armazenamento, até resfriamento, fornecimento de energia e centros de dados.”

O limiar de investimento para construir modelos avançados e se manter competitivo atingirá bilhões ou até dezenas de bilhões de dólares, observou Wu.

“A maior oportunidade para a IA está além das telas dos smartphones”, disse ele. “A IA dominará o reino digital e transformará o mundo físico”.

Além disso, “a evolução da computação de IA está acelerando e se tornando a força dominante na arquitetura de computação”, disse Wu. “O paradigma de computação dominado por CPUs nas últimas décadas está rapidamente se transformando em um centrado em IA, liderado por GPUs. No futuro, quase todo software e hardware possuirá capacidades inferenciais.”

Wu também observou que a IA está transformando o setor automotivo. “A robótica será a próxima indústria a passar por uma mudança massiva”, disse ele. “No futuro, todos os objetos móveis se tornarão robôs inteligentes, sejam braços robóticos de fábrica, guindastes de construção, manipuladores de armazém, robôs de combate a incêndios ou animais de estimação domésticos.”