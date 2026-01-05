A Alexa Plus, versão da assistente da Amazon reforçada com IA deixou de ser apenas um experimento para usuários selecionados e passou a ser oficialmente disponibilizada em um programa de early access, acesso antecipado, anunciado nesta segunda-feira, 5. Qualquer pessoa pode se inscrever no site da empresa e começar a testar a nova interface web do chatbot.

Até agora, a Alexa Plus já vinha aparecendo em todos os novos dispositivos da linha Echo e também como atualização para modelos mais antigos. A novidade é que, agora, a assistente pode ser usada diretamente no navegador do computador, algo que amplia o escopo de uso para tarefas que funcionam melhor com teclado e mouse do que apenas com comandos de voz.

Alexa Plus: eis a tela inicial do chatbot que vai turbinar os dispositivos da Amazon (Reprodução)

Na prática, isso significa editar listas de afazeres, fazer reservas em restaurantes ou organizar compromissos enquanto se está sentado em frente ao notebook, sem depender exclusivamente de caixas de som inteligentes espalhadas pela casa.

Um dos diferenciais mais relevantes está na possibilidade de enviar documentos, e-mails e até imagens para a Alexa Plus pela web. A assistente consegue extrair informações importantes desses arquivos e transformá-las em ações práticas: receitas viram listas de compras, contas de veterinário se transformam em registros de vacinação, e agendas de atividades escolares podem ser adicionadas automaticamente ao calendário.

Entretenimento, atalhos e o risco do consumo passivo

Além da produtividade, a Alexa Plus também ganha funções voltadas ao entretenimento. A promessa é reduzir o tempo gasto navegando sem rumo pelo catálogo do Prime Video, com sugestões diretas que podem ser enviadas para a TV via Fire TV. Ao mesmo tempo, essa automação reforça um modelo de consumo mais passivo, justamente o que parte dos usuários tenta evitar.

A Amazon também anunciou uma barra lateral com atalhos para recursos favoritos da Alexa, permitindo controlar, por exemplo, controlar dispositivos inteligentes sem trocar de tela. Junto disso, a empresa lança um aplicativo móvel da Alexa totalmente redesenhado, alinhado à nova estratégia de centralizar a assistente como hub de produtividade, automação residencial e consumo de conteúdo.

No conjunto, a Alexa Plus representa uma mudança importante na lógica da assistente da Amazon: menos foco apenas em comandos de voz e mais ambição de se tornar uma interface completa de interação com serviços, dados pessoais e dispositivos conectados, ainda que, por enquanto, seja recomendável conferir o trabalho antes de aceitá-lo sem questionar.