Ações da Samsung sobem após Nvidia 'analisar' chips da empresa

As ações da Samsung subiram nesta quarta-feira depois que a Nvidia disse que está trabalhando para certificar os chips de memória da companhia, um passo fundamental que permitiria à empresa coreana capitalizar a crescente demanda por tecnologias de IA.

As ações subiram até 3,6% nas negociações desta manhã em Seul. Os papéis da gigante sul-coreana haviam caído 4% desde janeiro antes dessa valorização recente, segundo a Bloomberg.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse a repórteres na terça-feira que sua empresa estava examinando os chamados chips HBM que a Samsung e a Micron Technology oferecem. O endosso da Nvidia é necessário antes que qualquer uma delas possa competir diretamente com a SK Hynix , cujo preço das ações disparou desde que começou a fornecer à Nvidia HBM3 e chips HBM3e mais avançados.

A Samsung ficou trás de sua rival menor nesse mercado, que experimentou um crescimento explosivo nos últimos anos principalmente para treinar modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT. Embora a Samsung não tenha falhado em nenhum teste de qualificação, seu produto HBM precisava de mais trabalho de engenharia, disse Huang.

Os investidores estão preocupados com a resposta da Samsung à SK Hynix, que recentemente anunciou seu crescimento mais rápido em receitas desde 2010. Questões internas da Samsung, como a recente substituição do chefe da sua divisão de semicondutores, podem ter atrapalhado seu caminho até aqui nesse setor.

Segundo a Bloomberg, a capacidade de produção da SK Hynix para esses chips está quase totalmente comprometida até o próximo ano, o que pode levar a Nvidia a procurar um fornecedor alternativo forte, como a Samsung.

A companhia, que é a maior produtora mundial de chips de memória, planeja uma produção em massa de novas versões de seu HBM3E no segundo semestre.

A empresa espera que o seu fornecimento de HBM aumente pelo menos três vezes em 2024 em comparação com o ano passado. A Samsung trabalha com a Advanced Micro Devices, que compete com a Nvidia em chips de IA.