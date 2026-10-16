O que é a Claude Frontier Academy e por que a Anthropic investirá US$ 100 milhões no projeto

A Anthropic, desenvolvedora do assistente Claude, anunciou em 2 de outubro de 2026 a Claude Frontier Academy, iniciativa de US$ 100 milhões para treinar 10 mil engenheiros até o fim de 2027. O detalhe curioso está no público: são profissionais de empresas clientes e parceiras da companhia.

A proposta responde a um problema do mercado de inteligência artificial: as ferramentas avançaram, mas faltam pessoas capazes de levá-las do teste para a operação diária. Segundo a Anthropic, a escassez de talentos é um dos desafios mais urgentes da implantação da tecnologia.

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Como funciona a Claude Frontier Academy

O primeiro programa se chama Frontier Deployed Engineer Residency. Um Frontier Deployed Engineer é o engenheiro que coloca modelos de IA de ponta para funcionar dentro de uma empresa, da escolha do caso de uso até a entrega do sistema.

O formato lembra a residência médica. Primeiro, há um programa presencial de vários dias, com simulação de uma implantação empresarial e avaliação prática. Quem passa segue para 12 semanas liderando um caso real do Claude na própria empresa, com apoio de engenheiros da Anthropic.

Quem participa

As primeiras turmas reúnem profissionais de Accenture, Bain, Capgemini, Commonwealth Bank of Australia, Deloitte, McKinsey, Morgan Stanley e Novo Nordisk, em encontros em São Francisco, Nova York e Londres.

O programa mira engenheiros de software com boa base técnica e experiência com modelos de linguagem, sistemas que geram texto a partir de comandos. Já ter criado agentes de IA, programas que executam tarefas sozinhos, não é exigido.

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Por que a formação virou prioridade

A iniciativa se apoia na Claude Partner Network, rede criada em março de 2026. Segundo a Anthropic, profissionais de 46 mil empresas já obtiveram mais de 175 mil certificações Claude.

A demanda também aparece nas vagas. Dados da Draup divulgados pela CNBC indicam aumento de oportunidades para forward deployed engineers e outras funções de IA no setor financeiro em 2026.

Um exemplo prático

Imagine um banco que quer usar IA para resumir contratos. Antes de o sistema funcionar, alguém precisa definir quais contratos entram, que dados podem ser usados e quem revisa o resultado.

São etapas como escolha do caso de uso, revisão de segurança, integração e entrega às equipes, apontadas como foco do programa.

O que acompanhar daqui para frente

Os primeiros engenheiros devem receber a certificação Claude Frontier Deployed Engineer no início de 2027. A Anthropic afirma que formar 10 mil profissionais é o primeiro passo de uma agenda maior de capacitação.

O desenho do programa mostra as etapas que empresas e consultorias tratam como críticas: escolher onde aplicar a tecnologia, cuidar da segurança e conduzir a mudança nas equipes.

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