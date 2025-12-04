Inteligência Artificial

A psicóloga que criou uma IA para levar suporte emocional ao WhatsApp

Sem substituir terapia, a ferramenta já trocou 500 mil mensagens com usuários em busca de alento

Anaclaudia Zani: fundadora da EITA (Reprodução)

Anaclaudia Zani: fundadora da EITA (Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15h27.

Última atualização em 4 de dezembro de 2025 às 15h45.

O Brasil vive um paradoxo persistente: embora tenha 547 mil psicólogos registrados, segundo o Concelho Federal de Pscologia, milhões de brasileiros seguem sem qualquer acesso a cuidado emocional. Sessões que custam entre R$ 200 e R$ 2.000 tornam a terapia inviável para grande parte da população.

Ao mesmo tempo, 30% dos trabalhadores relatam sintomas de burnout, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. É nesse vazio estrutural que a neurocientista e psicóloga Anaclaudia Zani, com três décadas de atuação clínica, tenta inserir inteligência artificial como ponte para o bem-estar mental.

Sua criação, a Mentora Virtual, é uma inteligência artificial desenhada para treinar o cérebro a racionalizar emoções por meio de perguntas estruturadas. Não diagnostica, não prescreve, não atua como terapeuta. Cumpre outra função: oferecer suporte emocional imediato, ajudando o usuário a organizar pensamentos e reduzir impulsos em situações cotidianas de ansiedade, conflitos ou sobrecarga.

Desde junho, a ferramenta já trocou 500 mil mensagens com 10 mil brasileiros das classes C e D, em conversas exclusivamente pelo WhatsApp. A gestora da ferramenta, a startup de saúde mental EITA, fundada por Anaclaudia, mostra que 51% das interações tratam de angústia, ansiedade ou sofrimento psicológico.

Questões de relacionamento respondem por 24,6%; carreira, 19,4%; bem-estar, apenas 4,5%. Nenhum caso foi classificado como crise grave, um dado que reforça o diagnóstico da criadora: a maior parte da demanda emocional do país está no campo da organização afetiva cotidiana, não no atendimento clínico especializado.

A experiência é deliberadamente simples. Por R$ 19,90 ao mês, o usuário conversa com a IA por texto ou áudio, inclusive usando a voz da própria Anaclaudia. Um exemplo recorrente citado pela neurocientista: diante de um conflito profissional, a IA evita conselhos diretos e pergunta "O que essa situação diz sobre seus valores?" ou "Que pequena ação você pode fazer amanhã para recuperar seu senso de controle?".

A EITA diz ter trabalhado também nos limites da tecnologia. Para evitar dependência, a plataforma implementou mecanismos que desestimulam o uso excessivo e até restringem o acesso quando há sinais de hiperfrequência. "O risco, no Brasil, seria criar uma muleta emocional involuntária", afirma Anaclaudia.

O plano de expansão

A startup acaba de captar R$ 1 milhão em rodada angel, que avaliou a empresa em R$ 14 milhões. O investimento será direcionado à expansão da base de usuários, ao desenvolvimento de novas rotinas emocionais e à entrada em escolas, empresas e programas sociais. A meta é alcançar 1 milhão de usuários B2C até o fim de 2026.

As próximas funcionalidades incluem acompanhamento de humor, rotinas de estabilização emocional e indicadores que sugerem quando é hora de procurar atendimento humano. A ambição declarada é ocupar o espaço intermediário entre o silêncio emocional e o consultório, precisamente onde, segundo os dados coletados pela EITA, está a maioria dos brasileiros que sofrem, mas não chegam a pedir ajuda.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialexame.coresaude-mental

Mais de Inteligência Artificial

Setor de IA assumiu dívidas de US$ 100 bi sem garantia de retorno, diz CEO da Anthropic

UE investiga Meta por possível bloqueio a concorrentes de IA no WhatsApp

Uso de IA para diagnóstico médico cresce e acende alerta sobre riscos

DeepMind troca ambição de decifrar redes neurais por abordagem pragmática na IA

Mais na Exame

Pop

Guns N' Roses lança duas novas músicas antes de shows no Brasil

Negócios

Conheça os vencedores do prêmio Melhores dos Negócios Internacionais

Carreira

A habilidade silenciosa que pode salvar sua energia — e sua carreira

Mercados

Corrida dos dividendos: R$ 68 bilhões foram anunciados desde novembro, diz BTG