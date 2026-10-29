Executivos com domínio de IA ganham espaço no mercado; veja quais habilidades desenvolver

O domínio da inteligência artificial está entrando no repertório esperado de quem ocupa cargos de liderança. Executivos precisam compreender como a tecnologia pode apoiar decisões, reorganizar processos e abrir oportunidades de negócio.

Dados do LinkedIn publicados em junho de 2026 indicam que 90% dos líderes de alta gestão ouvidos pela plataforma consideram que suas funções exigem aprendizado contínuo para acompanhar as mudanças.

Além disso, 82% afirmam que a IA já está criando cargos que não existiam nas empresas alguns anos atrás.

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta que IA e big data estão entre as habilidades com crescimento mais rápido na demanda das empresas até 2030.

Pensamento analítico, criatividade, flexibilidade e liderança também aparecem entre as competências valorizadas pelos empregadores.

Se você já utiliza ferramentas de IA no trabalho, o próximo passo é entender como aplicá-las de forma mais estratégica. O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME apresenta conceitos e aplicações em quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

QUERO PARTICIPAR DO TREINAMENTO

Entender a tecnologia antes de decidir como usá-la

Para quem lidera equipes ou áreas de negócio, a , quais são suas limitações e em quais tarefas sua aplicação faz sentido.

Isso inclui conhecer ferramentas de IA generativa, capazes de produzir textos, resumir documentos, organizar informações e apoiar análises a partir de instruções em linguagem natural.

Esse repertório permite avaliar oportunidades de uso, como identificar atividades repetitivas, sem adotar a tecnologia apenas porque ela está em evidência, mas caso atenda as necessidades da equipe.

Quer transformar o uso da inteligência artificial em uma habilidade profissional? Conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, com quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

Pensamento crítico e análise de dados

A capacidade de avaliar informações continua essencial. As respostas geradas por IA podem conter erros, omitir contexto ou apresentar conclusões que parecem convincentes, mas não se sustentam nos dados disponíveis.

Por isso, o profissional precisa conferir fontes, questionar resultados e reconhecer quando uma análise exige conhecimento especializado.

Saber interpretar indicadores, comparar cenários e formular perguntas relevantes ajuda a transformar informações em decisões fundamentadas.

O objetivo é que o líder consiga dialogar com equipes técnicas e avaliar os resultados apresentados.

Liderança para conduzir mudanças

A adoção de IA envolve pessoas, processos e responsabilidades. Cabe à liderança explicar por que uma tecnologia será implementada, preparar as equipes para novas rotinas e estabelecer critérios para acompanhar os resultados.

O executivo precisa ouvir as dificuldades da equipe, rever processos quando necessário e estimular experimentações com objetivos claros.

A capacidade de aprender continuamente também ganha importância, já que ferramentas e possibilidades de aplicação mudam rapidamente.

Ética, segurança e responsabilidade

O uso corporativo da IA exige atenção à privacidade, à segurança das informações e aos possíveis vieses dos resultados.

É essencial conhecer as regras da empresa e as condições de uso do serviço e estar atento para não compartilhar informações confidenciais ou pessoais sem autorização e avaliação adequada.

A vantagem profissional na era da inteligência artificial depende de saber fazer as perguntas certas, avaliar respostas e mobilizar pessoas para aplicar o conhecimento na prática.

Prepare-se para incorporar a inteligência artificial à sua rotina profissional com uma formação objetiva e prática. Faça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, em quatro aulas online, por R$ 37.