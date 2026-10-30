O skills gap na diretoria: por que a qualificação em IA tornou-se urgente

A inteligência artificial já influencia a forma como empresas organizam tarefas, analisam informações e planejam operações.

Para aproveitar essas possibilidades, porém, as lideranças precisam entender como a tecnologia funciona e quais mudanças ela exige na rotina das equipes.

Sem esse conhecimento, decisões sobre investimentos e prioridades podem ficar distantes das necessidades reais do negócio.

Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicado em 2025, identificou que a oferta de capacitação em inteligência artificial ainda pode ser insuficiente para atender à demanda por conhecimentos básicos sobre a tecnologia.

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Quando a falta de conhecimento chega à diretoria

O chamado skills gap, expressão em inglês para lacuna de competências, pode dificultar a escolha de projetos e a definição de expectativas realistas.

Sem familiaridade com as capacidades e limitações da IA, uma liderança corre o risco de aprovar iniciativas sem objetivos claros ou esperar que ferramentas resolvam problemas que dependem de mudanças nos processos.

A dificuldade se estende à gestão de pessoas. Se a diretoria incentiva o uso da tecnologia, mas não oferece orientação, treinamento ou regras para lidar com dados confidenciais, a adoção tende a ocorrer de maneira desigual.

Parte dos funcionários pode avançar por conta própria, enquanto outras equipes permanecem sem saber como incorporar os recursos ao trabalho.

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Quais competências os executivos precisam desenvolver

O primeiro passo é compreender conceitos básicos de IA generativa, experimentar aplicações ligadas à própria área e aprender a verificar as respostas produzidas pelas ferramentas.

Pensamento analítico e interpretação de dados ajudam a avaliar informações antes de tomar decisões. Conhecimentos sobre privacidade, segurança e governança permitem estabelecer limites para o uso corporativo.

Comunicação e gestão da mudança, por sua vez, são essenciais para explicar objetivos, preparar equipes e acompanhar a adoção de novos processos.

A formação deve acompanhar os desafios de cada função. Um diretor de marketing pode explorar aplicações para pesquisa e análise de campanhas, enquanto uma liderança financeira pode estudar recursos para organizar documentos e apoiar a interpretação de informações.

Como transformar capacitação em resultado

Uma maneira de começar é selecionar um problema concreto e testar uma aplicação de IA em pequena escala.

Antes do experimento, a equipe deve definir o resultado esperado, os critérios de qualidade e os cuidados com os dados utilizados. Depois, precisa comparar os resultados com o processo anterior e identificar ajustes.

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A capacitação também deve ser contínua. Novas ferramentas surgem, as necessidades das empresas mudam e o conhecimento adquirido em um treinamento pode precisar de atualização.

Para a diretoria, a urgência está em desenvolver repertório suficiente para fazer as perguntas certas, priorizar investimentos e orientar as equipes.

A vantagem não vem de adotar todas as novidades, mas de saber onde a IA pode contribuir e como acompanhar seus efeitos no negócio.