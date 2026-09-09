Quem utiliza inteligência artificial para trabalhar costuma fazer perguntas buscando uma resposta ou uma solução. O problema é que esse formato também pode fazer com que a ferramenta seja usada apenas para confirmar uma decisão já tomada.

Esse comportamento é especialmente relevante porque modelos de linguagem podem apresentar o que pesquisadores chamam de sycophancy, tendência de concordar ou validar excessivamente a posição apresentada pelo usuário.

Um estudo publicado na revista Science em 2025 avaliou 11 modelos de IA e encontrou respostas de concordância mais frequentes do que as observadas em interações humanas. Em experimentos com 2.405 participantes, esse comportamento também aumentou a convicção de algumas pessoas de que estavam certas.

Por isso, uma alternativa é inverter a lógica do prompt: em vez de pedir validação, pedir contestação.

Como transformar a IA em um contraponto

O objetivo não é fazer a ferramenta simplesmente discordar de tudo. O ideal é fornecer uma função específica para a análise.

Um prompt pode seguir esta estrutura:

“Vou apresentar uma decisão que estou considerando. Não tente concordar comigo. Analise a proposta de forma crítica e identifique premissas frágeis, riscos, informações que estou ignorando e argumentos contrários. Depois, apresente quais evidências seriam necessárias para sustentar ou rejeitar a decisão.”

A instrução pode ser adaptada para diferentes situações profissionais:

Reuniões: identificar argumentos que podem ser questionados

Marketing: apontar riscos em uma campanha ou estratégia

Gestão: testar uma proposta antes de apresentá-la à equipe

Carreira: avaliar pontos fracos de uma mudança profissional

Finanças: listar cenários que podem comprometer uma projeção

O ponto central é separar geração de ideias de validação. A IA pode ajudar a encontrar pontos cegos, mas a decisão continua dependendo da análise humana e das evidências disponíveis.

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Um passo além do “discorde de mim”

Pedir apenas que a IA seja crítica pode produzir respostas genéricas. Para obter uma análise mais útil, o profissional pode estabelecer critérios.

Por exemplo:

“Avalie esta decisão sob quatro perspectivas: riscos financeiros, impacto operacional, reação dos clientes e dificuldades de implementação. Para cada uma, apresente o principal argumento contra a proposta e o que poderia invalidá-lo.”

Outra possibilidade é pedir que a IA assuma papéis diferentes. Primeiro, ela pode analisar a proposta como um cliente. Depois, como um concorrente. Por fim, como alguém responsável por executar a estratégia.

Esse método reduz a chance de a análise ficar presa à perspectiva inicial apresentada no prompt.

A IA não substitui o julgamento profissional

O uso de IA como contraponto não elimina outros problemas, como informações incorretas, dados desatualizados ou conclusões sem evidências. Também não significa que a resposta contrária esteja necessariamente correta.

Pesquisas recentes sobre uso estruturado de IA indicam justamente a importância de orientar a interação para estimular reflexão e reduzir o chamado “descarregamento cognitivo”, quando parte do esforço mental é transferida para a ferramenta. Um estudo experimental com participantes da Alemanha, Suíça e Reino Unido encontrou diferenças entre o uso não orientado e o uso guiado por prompts estruturados.

Na prática, uma boa rotina é usar a inteligência artificial em três etapas: propor, contestar e verificar. Primeiro, o profissional apresenta a ideia. Depois, pede que a ferramenta procure falhas. Por último, confere os pontos relevantes em dados, documentos ou fontes confiáveis.

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