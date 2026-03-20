Ele foi colega de quarto de Zuckerberg e hoje seu trabalho é investir em negócios de celebridades

A trajetória de Samyr Lainé, ex-atleta olímpico que se tornou executivo de capital de risco, evidencia como a combinação entre posicionamento de marca, influência e estratégia financeira tem moldado novos modelos de negócio.

Após dividir quarto em Harvard com Mark Zuckerberg, Lainé construiu carreira que passa por esporte, direito, entretenimento e, mais recentemente, investimentos em marcas lideradas por celebridades.

A movimentação chama atenção no contexto de finanças corporativas porque expõe a lógica por trás de negócios que conectam audiência, marca e produto.

Mais do que associar nomes conhecidos a empresas, o modelo envolve critérios de posicionamento, coerência e construção de valor no longo prazo, elementos centrais para a sustentabilidade financeira dessas operações.

Aprofunde seu domínio em finanças corporativas e aprenda a identificar os fundamentos que sustentam negócios em novos mercados.

Da formação acadêmica ao mercado de investimento

Durante sua passagem por Harvard, Lainé dividiu quarto com Zuckerberg, que à época já demonstrava habilidade técnica e desempenho acadêmico acima da média, segundo relato do próprio investidor.

Enquanto isso, Lainé desenvolvia sua carreira no atletismo, que mais tarde o levaria a representar o Haiti no salto triplo nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Após a carreira esportiva, ele seguiu para o direito e passou por organizações ligadas ao esporte profissional, antes de migrar para o setor de entretenimento. Atuou na Roc Nation, empresa de Jay-Z, onde trabalhou com artistas e participou de projetos ligados a música, bebidas e publicação.

Posteriormente, integrou a Westbrook, empresa de mídia da família Smith, onde ajudou a expandir a operação para cerca de 200 funcionários e múltiplas frentes de negócio.

Esse percurso consolidou uma visão operacional e estratégica sobre construção de marcas, especialmente aquelas associadas a figuras públicas com grande alcance.

A estrutura por trás das marcas de celebridades

A partir dessa experiência, Lainé identificou um espaço entre o capital de risco tradicional e o crescimento de marcas lideradas por celebridades. Em 2023, cofundou a Freedom Trail Capital ao lado de Ayanna Alexander-Lainé, com foco em investir nesse tipo de negócio.

O portfólio inclui empresas associadas a nomes conhecidos, como a marca de cuidados capilares Sienna Naturals, da atriz Issa Rae, a empresa de produtos para cães Oh Norman!, ligada a Kaley Cuoco, e a Ten to One Rum, que tem a cantora Ciara como coproprietária.

A estratégia da gestora parte de um princípio central. A presença de uma figura influente pode ampliar o alcance de um negócio, mas não substitui fundamentos como qualidade do produto, posicionamento e coerência com o público. Segundo Lainé, a escolha do parceiro precisa estar alinhada ao mercado e à proposta da empresa.

Autenticidade como fator determinante de desempenho

Na avaliação do investidor, a relação entre celebridade e marca precisa fazer sentido para o consumidor. Ele cita que associações desalinhadas tendem a falhar, mesmo quando envolvem nomes relevantes. Como exemplo, menciona que iniciativas bem-sucedidas de Jay-Z em bebidas alcoólicas estiveram ligadas a categorias mais alinhadas ao seu público, enquanto outros projetos não tiveram o mesmo desempenho.

Esse ponto evidencia um princípio importante das finanças corporativas. A construção de valor depende da consistência entre produto, público e posicionamento. A visibilidade pode acelerar crescimento, mas não sustenta um negócio sem aderência real ao mercado.