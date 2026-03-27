A aposta de Sephora e Shopify que pode mudar como você compra online

A integração entre plataformas de varejo e inteligência artificial avança para um novo estágio com os movimentos recentes de Sephora e Shopify, que passam a incorporar o ChatGPT como parte central da jornada de compra digital.

Nos Estados Unidos, a Sephora iniciou em 24 de Março, um projeto piloto que conecta seu aplicativo diretamente ao ChatGPT. Ele permite que consumidores descubram produtos de beleza dentro de uma interface conversacional.

A experiência inclui recomendações personalizadas, baseadas em dados e comportamento do usuário, além da integração com o programa de fidelidade Beauty Insider, que oferece benefícios como amostras e frete gratuito antes da finalização da compra no ambiente da marca.

A proposta, não é substituir completamente o e-commerce tradicional, mas transformar a etapa mais crítica do funil: a descoberta. A inteligência artificial passa a atuar como um consultor digital, reunindo inspiração, recomendação e intenção em um único fluxo.

Shopify amplia o alcance do comércio via IA

Esse movimento ganha escala com a Shopify, que anunciou a liberação de vendas diretamente via ChatGPT para lojistas nos EUA. A partir de perguntas simples, como a busca por um sérum ou uma mochila, o sistema passa a exibir catálogos relevantes e sugerir produtos de forma dinâmica.

Ainda assim, há um ponto estratégico preservado: o controle da relação com o cliente. O checkout continua sendo realizado dentro da loja do lojista, por meio de um navegador integrado. A preocupação central das marcas em um cenário cada vez mais mediado por plataformas de IA: manter domínio sobre dados, experiência e conexão com o consumidor.

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O novo papel das marcas na jornada digital

A visão apresentada por Shopify e Sephora aponta para um cenário onde o comércio assistido por agentes não elimina as marcas, mas redefine seus papéis. A inteligência artificial se torna a vitrine definitiva, enquanto as empresas permanecem como destino final da experiência.

Nesse contexto, a vantagem competitiva deixa de estar apenas na oferta ou no preço. O diferencial passa a ser a capacidade de integrar tecnologia, dados e estratégia de marketing para criar experiências personalizadas e sem fricção. Para profissionais da área, acompanhar essa transformação não é mais uma escolha, é uma exigência para se manter relevante em um mercado onde a conversa, e não a busca, define quem vende mais.