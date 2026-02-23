Inteligência Artificial

77% dos clientes elevam a exigência — como a IA vira aliada do varejo independente

Pequenos varejistas estão usando IA para enfrentar gigantes do setor. Tecnologia amplia personalização e integra canais no comércio de rua

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 14h57.

Última atualização em 16 de março de 2026 às 10h24.

A adoção de inteligência artificial avança entre pequenos varejistas em meio à pressão por mais eficiência e personalização. 

Um levantamento do Morgan Stanley aponta que 77% dos consumidores consideram conforto, rapidez, acessibilidade e disponibilidade fatores decisivos na hora da compra. As informações foram retiradas da Forbes.

Na prática, isso significa encontrar o produto com facilidade, ter opções de entrega ou retirada, concluir o pagamento sem fricção, seja no ambiente físico ou digital.

A demanda por essa experiência integrada pressiona pequenos varejistas a reorganizar processos e ampliar presença em diferentes canais — movimento que abre espaço para novas soluções tecnológicas no dia a dia do comércio.

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Personalização além do balcão

O diferencial histórico do comércio local está na proximidade com o cliente e no conhecimento de suas preferências. Com o uso de inteligência artificial, dados de compras, frequência e comportamento passam a ser organizados de forma estruturada, permitindo recomendações e comunicações mais direcionadas.

Ferramentas que antes exigiam equipes especializadas e alto investimento passam a ser incorporadas por pequenos negócios, apoiando programas de fidelidade, promoções segmentadas e gestão de relacionamento. 

Essa reorganização do relacionamento abre caminho para outro desafio central do setor, integrar operações e garantir eficiência.

Integração e eficiência operacional

A pandemia de Covid-19 acelerou a demanda por modelos como compra online com retirada na loja e entregas flexíveis. Grandes redes responderam com infraestrutura digital consolidada, enquanto parte dos pequenos comerciantes precisou adaptar processos com equipes enxutas e sistemas limitados.

A incorporação de inteligência artificial contribui para automatizar controle de estoque, organizar pedidos e integrar canais de venda. 

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A operação passa a funcionar de forma mais coordenada, reduzindo falhas e ampliando a capacidade de atendimento.

Ao combinar personalização estruturada e integração operacional, o varejo independente amplia sua presença digital e responde às novas expectativas de consumo.

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