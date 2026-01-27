5 ferramentas que ajudam a produzir roteiros para vídeos na internet

A produção de roteiros pode ser otimizada com ferramentas de inteligência artificial (IA) de diversas formas. Entre elas, tradução, revisão, pesquisas para conteúdo e até produção do material bruto.

Para a produção de roteiros, a melhor alternativa são as ferramentas generativas.

Via de regra, elas se retroalimentam do conteúdo que outros usuários fornecem para o banco de dados. Com base em um modelo que explica qual a necessidade do pedido, as IAs são capazes de gerar o material solicitado.

Alternativas para acelerar o trabalho

Ao criar um roteiro com auxílio de uma tecnologia, o usuário consegue acelerar o trabalho e contornar problemas comuns de produção, como bloqueios criativos e organização de tópicos.

Além da revisão manual, também é possível reenviar o material e apontar eventuais correções e alterações para que a plataforma modifique o material inicial.

Quais IAs podem produzir roteiros?

As ferramentas de geração de conteúdo podem ser pagas ou gratuitas. A maioria delas oferece uma versão mais simples sem custo e outra com upgrades que possuem mensalidades.

Algumas versões também oferecem testes para usuários conhecerem a plataforma antes de contratar o serviço.

ChatGPT

A mais popular da lista e, como o nome sugere, funciona como uma conversa entre o usuário e a ferramenta.

É possível criar chats separados para trabalhar em diferentes tarefas e personalizar a linguagem da IA de acordo com o estilo desejado. O ChatGPT também consegue analisar links de sites externos, que podem ser usados como referências para alguma demanda.

Claude

A ferramenta é capaz de produzir conteúdos para diversas redes, como Instagram, LinkedIn e YouTube, e também analisar dados dessas plataformas.

Na página oficial, o Claude promete materiais que variam da "escrita refinada aos artefatos interativos". A segunda opção permite interação de outros usuários com a criação original.

A plataforma oferece três sistemas para criação:

Opus 4.5 - Ideal para documentos e apresentações, realiza pesquisas profundas a análises detalhadas;

Ideal para documentos e apresentações, realiza pesquisas profundas a análises detalhadas; Sonnet 4.5 - Realiza análises rápidas e é recomendada para tarefas que envolvem automatização e criação de textos ;

Realiza análises rápidas e é recomendada para tarefas que envolvem automatização e ; Haiku 4.5 - Mais simples, é indicada para pesquisas na web, demandas diárias e respostas rápidas.

Copy.ai

É recomendada para a criação de textos que visam melhorar o engajamento e entrega nas redes sociais.

Seu foco é em materiais voltados para vendas e marketing e, na área de criação de conteúdo, une estratégia humana com elaboração de IA.

Seus materiais também buscam otimizar as práticas de Search Engine Optimization (SEO).

Jasper

Neste caso, a plataforma oferece modelos pré-configurados. Eles podem ser usados para que o usuário mantenha uma linha de comunicação padronizada em diferentes redes e materiais.

A proposta da IA é automatizar e conectar os trabalhos realizados.

Writer Agent

A Writer Agent é uma das soluções da empresa-mãe Writer. Ela é direcionada principalmente para demandas empresariais, com foco em linguagem, padronização e melhorias nos materiais.

O objetivo é reforçar o branding das marcas e acelerar a produção das equipes.

Como otimizar outras tarefas?

A produção de um roteiro vai além da elaboração do texto.

Para as tarefas complementares, os criadores de conteúdo podem usar outras ferramentas que otimizam essas etapas.

Pinpoint

Popular entre jornalistas e voltada para esse público, a ferramenta permite decupar materiais de áudio.

Ou seja, transcreve e divide o material, permitindo pesquisas dentro do material selecionado.

Pode ser utilizada para seleção de trecho de depoimentos e entrevistas que serão inseridas no material final do roteiro.

NotebookLM

Assim como o Pinpoint, é uma extensão oferecida pelo Google.

O NotebookLM permite que o usuário busque informações em um documento fornecido por ele. Aqui, as pesquisas não cruzam informações com dados externos e publicações online.

Suas funcionalidades facilitam a extração de detalhes de grandes documentos, como PDFs e tabelas.