Do SEO ao GEO: a nova corrida das marcas para conquistar espaço nas IAs

Neste fim de ano, os consumidores podem recorrer à IA para descobrir o que comprar de presente e essa é uma tendência que pode afetar profundamente o marketing digital.

Segundo um relatório recente da Adobe For Business, os varejistas podem registrar um aumento de até 520% no tráfego originado por chatbots e mecanismos de busca baseados em inteligência artificial, em comparação com 2024. As informações foram retiradas da WIRED.

O que muda?

Essa mudança de comportamento dos consumidores está pressionando as marcas a repensarem como aparecem nas buscas. O SEO tradicional, conjunto de estratégias para se destacar no Google, está sendo substituído por uma nova abordagem chamada GEO, sigla para Generative Engine Optimization.

A nova disciplina já movimenta um mercado estimado em US$ 850 milhões neste ano e vem sendo tratada como a evolução natural do SEO, adaptada ao modo como as IAs consomem e apresentam informações.

O objetivo permanece o mesmo: garantir que o conteúdo da marca esteja presente nas respostas certas. Mas a forma de chegar lá mudou.

Enquanto o SEO prioriza textos longos e contextuais, o GEO prefere conteúdos estruturados e objetivos, como listas e páginas de perguntas frequentes.

“Um FAQ pode responder a cem perguntas diferentes, enquanto um artigo só responde a uma”, explicou Imri Marcus, CEO da Brandlight, empresa especializada em GEO.

Essa mudança está provocando uma reestruturação nas equipes de marketing e tecnologia. Empresas como LG, Estée Lauder e Aetna já estão adaptando seus materiais para atender às novas exigências das IAs generativas.

“Queremos garantir que as informações sobre os produtos, as fontes oficiais e os dados mais relevantes estejam alimentando os modelos”, disse Brian Franz, diretor de tecnologia, dados e analytics da Estée Lauder Companies.

O avanço do GEO inaugura um novo capítulo na relação entre tecnologia e marketing, um campo onde o domínio técnico sobre IA, linguagem natural e comportamento do consumidor se torna cada vez mais valioso. Profissionais capazes de navegar entre essas áreas estarão melhor posicionados para liderar essa transição.

