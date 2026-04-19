5 comandos de ChatGPT que todo profissional deveria usar no dia a dia

Comandos mais específicos tornam o uso do ChatGPT mais estratégico no dia a dia profissional (alleachday/Getty Images)
Redatora
Publicado em 19 de abril de 2026 às 08h30.
O uso do ChatGPT no ambiente profissional vai além de perguntas genéricas. A forma como o comando é estruturado influencia diretamente a qualidade da resposta.
Com instruções claras, é possível transformar a ferramenta em um apoio prático para tarefas do dia a dia.
Prompt:
"Considere que trabalho com [área]. Preciso de ajuda para [situação]. Meu objetivo é [resultado]. Me dê uma resposta direta e aplicável."
Esse tipo de estrutura reduz respostas genéricas e direciona o conteúdo para um cenário real de trabalho.
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Prompt:
"Explique em formato de lista, com passos claros e objetivos."
Ao definir o formato, a resposta já vem organizada e pronta para uso, sem necessidade de adaptação posterior.
Prompt:
"Explique de forma objetiva, nível intermediário, sem termos muito técnicos."
Esse comando evita respostas superficiais ou excessivamente complexas, alinhando o conteúdo ao nível de quem está usando.
Prompt:
"Além da explicação, inclua 2 exemplos práticos aplicáveis no dia a dia profissional."
A inclusão de exemplos torna o conteúdo mais útil e facilita a aplicação imediata no trabalho.
Prompt:
"Revise este texto deixando mais claro, direto e profissional, sem alterar o sentido."
Esse é um dos usos mais comuns no dia a dia, especialmente para e-mails, apresentações e comunicações internas.
Ao utilizar comandos mais específicos, o ChatGPT deixa de ser uma ferramenta genérica e passa a atuar de forma mais estratégica.
As respostas se tornam mais alinhadas ao contexto, exigem menos ajustes e podem ser aplicadas com mais rapidez.
Com pequenas mudanças na forma de escrever, é possível melhorar significativamente a qualidade das respostas.
O tempo gasto com edição diminui, a clareza aumenta e a ferramenta passa a fazer parte da rotina de forma mais consistente.
Na prática, não é apenas o que se pergunta que importa, mas como se pergunta.