Inteligência Artificial

5 comandos de ChatGPT que todo profissional deveria usar no dia a dia

Ajustes simples na forma de pedir respostas tornam a inteligência artificial mais objetiva, estratégica e útil na rotina de trabalho

Comandos mais específicos tornam o uso do ChatGPT mais estratégico no dia a dia profissional (alleachday/Getty Images)

Comandos mais específicos tornam o uso do ChatGPT mais estratégico no dia a dia profissional (alleachday/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 19 de abril de 2026 às 08h30.

O uso do ChatGPT no ambiente profissional vai além de perguntas genéricas. A forma como o comando é estruturado influencia diretamente a qualidade da resposta.

Com instruções claras, é possível transformar a ferramenta em um apoio prático para tarefas do dia a dia.

1. Contexto + objetivo claro

Prompt:
"Considere que trabalho com [área]. Preciso de ajuda para [situação]. Meu objetivo é [resultado]. Me dê uma resposta direta e aplicável."

Esse tipo de estrutura reduz respostas genéricas e direciona o conteúdo para um cenário real de trabalho.

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2. Definir formato da resposta

Prompt:
"Explique em formato de lista, com passos claros e objetivos."

Ao definir o formato, a resposta já vem organizada e pronta para uso, sem necessidade de adaptação posterior.

3. Ajustar nível de profundidade

Prompt:
"Explique de forma objetiva, nível intermediário, sem termos muito técnicos."

Esse comando evita respostas superficiais ou excessivamente complexas, alinhando o conteúdo ao nível de quem está usando.

4. Pedir exemplos práticos

Prompt:
"Além da explicação, inclua 2 exemplos práticos aplicáveis no dia a dia profissional."

A inclusão de exemplos torna o conteúdo mais útil e facilita a aplicação imediata no trabalho.

5. Revisar e melhorar textos

Prompt:
"Revise este texto deixando mais claro, direto e profissional, sem alterar o sentido."

Esse é um dos usos mais comuns no dia a dia, especialmente para e-mails, apresentações e comunicações internas.

Impacto no uso profissional

Ao utilizar comandos mais específicos, o ChatGPT deixa de ser uma ferramenta genérica e passa a atuar de forma mais estratégica.

As respostas se tornam mais alinhadas ao contexto, exigem menos ajustes e podem ser aplicadas com mais rapidez.

Com pequenas mudanças na forma de escrever, é possível melhorar significativamente a qualidade das respostas.

O tempo gasto com edição diminui, a clareza aumenta e a ferramenta passa a fazer parte da rotina de forma mais consistente.

Na prática, não é apenas o que se pergunta que importa, mas como se pergunta.

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