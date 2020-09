Usinas solares vão ganhar tecnologia de inteligência artificial no Brasil

Na última quinta-feira, 17, a fabricante chinesa Huawei anunciou uma ampliação do Complexo Solar de Coremas, na Paraíba. O complexo passará, então, a ser constituído por parques solares feitos com base em tecnologia de inteligência artificial.

O Coremas III, parque que já foi inaugurado, faz parte do maior conjunto de usinas fotovoltaicas do país. Os outros cinco parques que compõem o complexo ainda serão construídos.

Com o objetivo de reduzir em até 5% o consumo de energia gerado em usinas, foram instalados inversores e transformadores de energia inteligentes. Esses dispositivos podem, também, ampliar os rendimentos das máquinas em até 2%.

Utilizando a solução FusionSolar 6.0, a Huawei está dando um passo além na integração da inteligência artificial com tecnologias 5G e módulos solares. Essa ação vai ampliar a entrega de energia inteligente em todo o território brasileiro.

No entanto, para que funcione com toda a potência, é preciso que o Brasil adote a tecnologia 5G de forma ampla – embora a Huawei acredite que a instalação irá acontecer no segundo trimestre de 2021.

Com 280 mil painéis já funcionando, o Complexo de Coremas deve ser ampliado até julho de 2021. A expectativa é que o número de painéis suba para 700 mil e consiga atender até 300 mil residências.