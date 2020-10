Startup de eventos online, Even3 recebe aporte da Domo Invest

A pandemia do novo coronavírus acelerou o setor de eventos. Mas apenas aqueles que podem ser realizados de forma virtual. Nesta onda, startups que atuam neste segmento começam a chamar a atenção de investidores. O caso mais recente é o da Even3 que, conforme apurado com exclusividade pela EXAME, recebeu um aporte de 4 milhões de reais do fundo de capital de risco Domo Invest. Quer abrir a sua própria startup? Saiba como com os fundadores da ACE Startups.

Esta é a segunda rodada de captação da startup que tem sede na cidade Recife, no Pernambuco. A companhia já havia captado 500 mil reais em um investimento-anjo ainda em 2018. Com o novo aporte, a empresa prepara sua expansão com o plano de escalar seus eventos e outras soluções digitais para que estas possam atender até 50 milhões de pessoas nos próximos anos.

Fundada em 2015 por Cláusio Barbosa, Leandro Reinaux e Renato Cruz, a Even3 atua com a organização de eventos online. Entre os clientes atendidos pela startup estão diversas universidades conhecidas no Brasil, como a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), a Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), entre outras.

Como o foco da startup é atender grandes empresas, ainda mais aquelas voltadas para educação, o trabalho é mais complexo do que apenas agendar e conectar as pessoas por uma chamada de vídeo. A Even3 atua com o gerenciamento de uma plataforma de inscrição, de credenciamento e até de emissão de certificados de participação em cursos e palestras oferecidos pela internet.

Para os próximos passos, a companhia mira negócios fora do Brasil. “Esse aporte vai viabilizar o lançamento global da ferramenta em inglês e espanhol”, afirma Reinaux. Segundo o executivo que está no comando da empresa, já existe uma demanda de outros países pelos serviços da startup.

A Even3 não revela números de faturamento, mas sabe-se que a empresa vem dobrando de tamanho a cada ano. Com a nova injeção de capital, a expectativa é aumentar este crescimento em 50%, fazendo com que a empresa cresça 150% por ano. Durante a pandemia, os negócios já aumentaram em 35% em relação ao ritmo habitual de crescimento.

A startup está em um setor aquecido. De acordo com a consultoria americana Grand View Research, os eventos virtuais que movimentaram 78 bilhões de dólares em 2019 em todo o planeta devem movimentar 94 bilhões de dólares neste ano e a previsão é de que esta cifra alcance o patamar de 404 bilhões de dólares em 2027.

Os 4 milhões de reais investidos fazem parte de uma estratégia de crescimento do portfólio de investimentos da Domo Ventures, fundo de 100 milhões de reais Domo Invest, gestora que tem entre seus sócios Rodrigo Borges, um dos fundadores do Buscapé.