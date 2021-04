Rapper Will.i.am lança máscara inteligente com bluetooth e até ventilador

Fundador e cantor do grupo americano Black Eyed Peas, o rapper Will.i.am vai lançar o que pode ser a máscara anti-covid-19 mais tecnológica da atualidade. Chamada de Xupermask e custando 299 dólares - mais de 1.500 reais em conversão direta -, a peça conta com luzes LED, ventiladores internos, sistemas para a filtragem do ar com qualidade hospitalar e até fones de ouvido com cancelamento de ruído.

O preço é alto e pode ser justificado não apenas pelas parafernálias que o weareable possui, mas também pela mão de obra empenhada em seu desenvolvimento. O material empregado é da empresa Honeywell, que já produz máscaras N95, enquanto o design recebe a assinatura de Jose Fernandes, que desenvolveu os trajes espaciais da SpaceX e já até trabalhou com o vestuário dos super-heróis de filmes da Marvel.

“É como se estivéssemos vivendo um filme de ficção científica. Mas as máscaras que estamos usando parecem ter saído de filmes ultrapassados. Eu queria criar uma máscara que se encaixasse melhor neste momento em que estamos passando”, afirmou o rapper para o The New York Times.

William conta que teve a ideia ainda em março do ano passado. E durante um ano a máscara foi desenvolvida e pensada nos mínimos detalhes até estar pronta para ser lançada, o que vai acontecer nesta quinta-feira, 8.

Ele nega que projeto tenha demorado muito tempo para ficar pronto, uma vez que as campanhas de vacinação contra a covid-19 já estão em vigor. O cantor lembra que, na Ásia, as pessoas ainda utilizavam máscaras em locais fechados por conta dos efeitos da epidemia do SARS, que teve seu auge em 2003 no continente. Com o coronavírus, a expectativa é de que isso não seja diferente.

Essa não é a primeira vez que o artista se aventura no empreendedorismo tecnológico. Em 2014, o cantor chegou a desenvolver um smartwatch chamado de Puls. Um especialista em testes do The Verge classificou o gadget como “o pior produto que eu toquei em todo o ano”. Outro fracasso foi um fone de ouvido bluetooth que foi comparado com uma moeda.

Resta saber se a Xupermask também irá seguir o mesmo caminho trágico. O preço cobrado certamente a coloca como uma forte candidata.