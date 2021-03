Novo carro elétrico da Audi terá para-brisa com realidade aumentada; veja

A Audi está apostando em novas tecnologias para combater o avanço de suas concorrentes no mercado automotivo. Principalmente no que diz respeito a empresa de Elon Musk, a Tesla. O próximo lançamento da montadora alemã, o Q4 e-tron, deverá trazer como grande diferencial, além do motor elétrico, um visor de realidade aumentada.

O painel que será equipado na SUV deverá mostrar informações digitais com o uso da nova tecnologia. Ao que é possível observar no vídeo abaixo, o motorista terá no próprio vidro para-brisa informações como velocidade de tráfego do automóvel e a direção em que o motorista deverá seguir de acordo com coordenadas estipuladas em GPS.



O novo recurso também promete auxiliar os condutores em outros aspectos da direção, como na hora de mudar de faixa ou para manter uma distância considerada segura do veículo da frente. O visor ainda vai mostrar informações da pista, como o limite de velocidade estabelecido por lei para aquele trecho.

Sobre o carro em si, o Q4 e-tron é considerado um potencial rival para o Model Y, da Tesla. Em formato de SUV, o automóvel mede 4,59 metros de comprimento, 1,86 metro de largura e 1,61 metro de altura. Debaixo do capô está um motor à bateria de 83 kWh com potência de pouco mais de 300 cavalos e autonomia para rodar até 450 quilômetros com somente uma carga.

