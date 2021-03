Drone gigante? Embraer divulga imagens de protótipo de táxi voador

Em um vídeo publicado nesta quarta-feira, 24, a Embraer divulgou as primeiras imagens de seu protótipo de táxi voador. Classificada como um eVTOL, a aeronave é movida por eletricidade e tem decolagem e pouso realizados em formato vertical por dez hélices que são movidas individualmente. A aparência é de um drone gigante.

O veículo voador ainda está em fase de desenvolvimento pela empresa brasileira. Mais especificamente pela Eve Air Mobility, o braço de mobilidade urbana da EmbraerX, a divisão de inovação da Embraer. O projeto ainda deve ser aprimorado até chegar ao mercado, principalmente nos sistemas de controle e propulsão.

O protótipo é controlado de forma remota e ainda não possui capacidade para transportar passageiros. A expectativa, porém, é de que o veículo final tenha um piloto a bordo e possa transportar pessoas entre pontos estabelecidos de regiões metropolitanas como forma de reduzir o trânsito e a poluição nas grandes cidades.

O plano da Embraer não é novo. Em 2017, a companhia foi anunciada como uma das parceiras da Uber no projeto Elevate, que previa lançar uma nova categoria de transporte pelo aplicativo da companhia americana. No fim do ano passado, porém, a Uber vendeu sua divisão de táxi aéreo para a Joby Aviation.

O vídeo abaixo traz uma apresentação da Eve e também imagens do protótipo da aeronave elétrica da companhia.