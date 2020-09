Célula transparente avança e pode transformar janelas em painéis solares

Pesquisadores da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, estão empenhados em desenvolver uma espécie de célula solar transparente que pode ser aplicada em janelas ou vidros de carro para captação de energia.

O projeto começou em 2014 e vem avançando desde então. A eficiência das células solares era pequena nessa época, sendo apenas de 1%. Recentemente, em agosto, os pesquisadores anunciaram um progresso significativo: pela primeira vez, a equipe conseguiu eficiência de 8,1% na célula, mantendo transparência de 43,3%.

O protótipo é orgânico, ou seja, tem seu design baseado em carbono, em vez de silício. Ainda que as células sejam levemente esverdeadas, elas se parecem muito mais com a tonalidade cinza que vemos em óculos de sol e nas janelas dos carros, de acordo com a universidade.

“As janelas dos edifícios são locais ideais para células solares orgânicas porque oferecem algo que o silício não pode, que é uma combinação de eficiência muito alta e transparência visível muito alta”, afirma, em nota, Stephen Forrest, professor distinto de engenharia da Universidade de Michigan.

O material usado nas células solares transparentes é uma combinação de moléculas orgânicas feitas para ser transparentes e também para absorver o infravermelho próximo, presente na luz solar. O trabalho foi descrito em um artigo no periódico científico Proceedings of the National Academy of Sciences.

Se a tecnologia se mostrar comercialmente viável, o projeto dos pesquisadores pode representar um avanço significativo na adoção de energia limpa.