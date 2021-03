Aladdin? Cientistas criam “tapete voador” e chamam a atenção da Nasa

O velho ditado diz que a vida imita a arte. Cientistas da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, querem provar isso pode realmente acontecer. E graças à tecnologia. Com o uso de placas de luz e uma câmara de vácuo, os pesquisadores conseguiram desenvolver uma espécie de tapete voador. E a Nasa já está de olho.

Para realizar o experimento foi necessário um conjunto de luzes LEDs brilhantes instaladas dentro de uma câmara de vácuo. O ambiente propiciou que duas pequenas placas de Mylar – uma forte película derivada do poliéster – pudessem pairar no ar. O feito é impressionante já que não havia qualquer motor ou vento para auxiliar na levitação.

“Houve um suspiro entre a equipe quando percebemos que as amostras estavam flutuando”, disse o pesquisador Mohsen Azadi, um dos autores do estudo e doutorando de engenharia na Universidade de Pensilvânia à revista científica Wiley Online Library, que publicou o estudo completo.

Mas infelizmente isso não quer dizer que teremos tapetes voadores, como o utilizado por Aladdin, num futuro próximo. A intenção dos pesquisadores é entender como este processo pode ser útil em estudos que analisam a mesosfera, terceira camada da atmosfera, acima da estratosfera e abaixo da termosfera.

“Ela às vezes é chamada de ‘ignorosfera’, porque é deixada de lado”, afirmou Igor Bargatin, professor de engenharia mecânica na universidade à Wired. O especialista explica que esta é uma camada difícil de ser estudada. “Você pode enviar um foguete por alguns minutos de cada vez, mas não consegue fazer medições semelhante usando aviões ou balões.”

