Turnaround: entenda como a dona da Havaianas está fugindo da falência

A Alpargatas, conhecida mundialmente pela icônica marca Havaianas, está enfrentando um dos maiores desafios de sua longa trajetória.

Após anos de sucesso, a empresa passou por um período de dificuldades que culminaram em uma queda significativa no valor de suas ações ao longo dos últimos anos. Um papel negociado a R$ 61,17 em agosto de 2021 vale apenas R$ 7,01 nesta terça-feira, 08 – em cinco anos, a desvalorização é de mais de 72%.

Dentre os principais motivos desta desvalorização estão os problemas logísticos e, principalmente, a queda nas vendas internacionais, que afetou a percepção da marca em mercados estrangeiros.

Diante desse cenário, a empresa iniciou uma série de ações estratégicas com o objetivo de reverter essa crise e restaurar sua estabilidade financeira. Essa estratégia é conhecida como turnaround.

O que é turnaround?

Turnaround – ou, “virada”, em tradução livre – é o termo utilizado para descrever um conjunto de ações estratégicas que têm como objetivo reverter uma crise financeira ou operacional dentro de uma empresa.

Essas ações buscam restaurar a viabilidade, lucratividade e estabilidade financeira da organização, possibilitando que ela recupere sua posição no mercado e volte a crescer de forma sustentável.

O sucesso de um turnaround é medido pela capacidade de restaurar a confiança de investidores, clientes e colaboradores, devolvendo à empresa um caminho de sucesso.

Esse processo é composto por sete principais passos:

Diagnóstico e análise de causas: a primeira etapa é identificar as raízes da crise, seja por problemas operacionais, má gestão ou desafios de mercado; Corte de custos e despesas: a redução de despesas e a otimização de recursos são essenciais para aliviar a pressão financeira e melhorar a eficiência; Reestruturação operacional: ajustes em produção, logística e processos podem aumentar a produtividade e reduzir desperdícios; Renegociação de Dívidas: Reestruturar dívidas com credores pode proporcionar mais fôlego financeiro para a empresa; Foco no core business: eliminar divisões não essenciais e concentrar os esforços nas atividades mais rentáveis; Mudanças na liderança: trazer líderes experientes em recuperação pode proporcionar a visão estratégica necessária; Melhoria na comunicação: transparência com investidores, colaboradores e clientes é fundamental para reconstruir a confiança.

Há, claro, vários riscos, como resistência interna, falta de liquidez e impactos na reputação devido a grande quantidade de demissões, mas, empresas que estão em ponto de entrar em um turnaround geralmente ignoram esses riscos, pois os possíveis benefícios são muito grandes.

Petrobrás, Ford e Oi cresceram muito com essa operação, retomando seus tempos de ouro.

O turnaround da Alpargatas

A estratégia da Alpargatas gira em torno do resultado dos diagnóstico de análise de causa que eles fizeram.

Entre as principais iniciativas, destacam-se:

Corte de investimentos : em 2023, a empresa investiu R$ 500 milhões. Em 2024, esse valor foi reduzido drasticamente para R$ 180 milhões;

: em 2023, a empresa investiu R$ 500 milhões. Em 2024, esse valor foi reduzido drasticamente para R$ 180 milhões; Redução de custos operacionais : a empresa eliminou 50% dos produtos da linha Havaianas e demitiu 30% dos funcionários nas fábricas, ajustando suas despesas para um cenário mais sustentável;

: a empresa eliminou 50% dos produtos da linha Havaianas e demitiu 30% dos funcionários nas fábricas, ajustando suas despesas para um cenário mais sustentável; Melhoria na geração de caixa: com uma gestão mais eficiente, a empresa otimizou seus custos e despesas, gerando melhores resultados financeiros.

A presença global da Alpargatas também foi revisada, com uma nova estratégia que foca em mercados prioritários. A empresa decidiu concentrar seus esforços em 15 mercados-chave, como Estados Unidos, sul da Europa, sul da Ásia e Inglaterra.

Além disso, a empresa revisou suas operações com a marca americana Rothy’s, adquirida em 2021, reduzindo sua exposição no vestuário e priorizando as Havaianas, produto que construiu sua reputação global.

Com essa mudança, a Alpargatas busca sair de mercados menos rentáveis e de alto custo operacional, maximizando seus recursos onde há maior potencial de crescimento e margens maiores.

Como garantir a sustentabilidade de um turnaround

É preciso ter muita clareza dos próximos passos após as iniciativas do turnaround.

Para ajudar nisso, é necessário ficar de olho na maior quantidade possível de métricas financeiras, principalmente o fluxo de caixa operacional, dívida líquida e margem EBITDA, que mede o aumento de eficiência operacional.

No caso da Alpargatas, a marca está está em uma jornada ambiciosa para recuperar sua posição de destaque no mercado global. Com um plano que envolve corte de custos, foco no core business e ajustes estratégicos internacionais, os sinais de recuperação são promissores.

O sucesso completo do turnaround dependerá da execução contínua dessas iniciativas nos próximos anos.