Este, esta, esse ou essa: como usar? Aprenda agora

No mundo da informação é indiscutível que o uso correto dos pronomes faz toda a diferença no momento da comunicação. Falar corretamente é essencial para fortalecer sua credibilidade e alguns erros gramaticais, ainda que sutis, podem prejudicar o entendimento da sua mensagem e causar arranhões à sua imagem pessoal.

Pensando nisso, convidamos o especialista Reinaldo Passadori, do Instituto Passadori – Educação Corporativa, para mostrar as diferenças entre os pronomes demonstrativos e como usá-los do jeito certo na fala ou na comunicação escrita.

Começando pelo início: o que é pronome?

Vamos a uma breve definição: pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Quando acompanha, determina-o no espaço ou no contexto.

Os pronomes demonstrativos este, esta, estes, estas marcam a posição próxima de quem fala.

Exemplo: "Este livro eu comprei em uma grande livraria".

Também podem marcar um tempo próximo ou simultâneo à fala.

Exemplo: "Estes têm sido os melhores anos da minha vida".

Indicam o que ainda vai ser dito.

Exemplo: "Minha opinião é esta: não há o que fazer".

Entenda as diferenças

Tanto para escrever como para falar, é importante diferenciar este de esse. O primeiro relaciona-se a quem está falando; o segundo, ao destinatário. Trocá-los pode causar ambiguidade.

"Compro esta casa (aqui)". O pronome esta indica que a casa está perto da pessoa que fala.

"Compro essa casa em sua cidade (aí)". O pronome essa indica que a casa está perto da pessoa com quem falo, ou distante da pessoa que fala.

O pronome este/esta também se refere ao tempo presente ou futuro muito próximo.

Exemplo: "Esta noite vou ao cinema".

Já o pronome esse/essa refere-se ao passado ou futuro próximo.

Exemplo: "Nesse ano viajei a Londres".

Levando em consideração estas simples definições, conseguiu aprender a diferença entre este, esta, esse ou essa?