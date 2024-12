Conheça o bot no GPT que ajuda sua empresa a tomar decisões estratégicas

Com o avanço da inteligência artificial, empresas estão aprimorando ferramentas para fortalecer a tomada de decisão estratégica.

De acordo com Magno Maciel, CTO da Serafin e professor da Faculdade Exame, essa evolução se apoia em três pilares: o uso de aprendizado de máquina para aumentar a precisão das decisões, a computação quântica para acelerar o processamento de dados críticos e a integração de IA nos fluxos de trabalho, tornando as decisões mais ágeis e conectadas com dados em tempo real.

Para aprender os principais fundamentos necessários para aplicar inteligência artificial na sua empresa, inscreva-se nesse treinamento virtual de Inteligência Artificial da EXAME + Saint Paul.

Aprendizado de máquina e decisões mais precisas

O avanço do aprendizado de máquina oferece às empresas modelos cada vez mais sofisticados, capazes de analisar grandes volumes de dados e de gerar insights detalhados sobre o comportamento de consumidores, mercados e tendências futuras.

Maciel explica que esses modelos serão essenciais para aumentar a precisão em decisões de negócios, principalmente na predição de cenários e na análise de sentimentos dos clientes.

Contudo, ele alerta para a necessidade de mitigar as “alucinações”, respostas errôneas geradas pelos modelos. Isso, no entanto, deve ser reduzido no futuro.

"À medida que o aprendizado de máquina é aperfeiçoado, a expectativa é que esses erros diminuam, oferecendo aos tomadores de decisão uma base mais confiável", tranquiliza Maciel​

Computação quântica e a agilidade na análise para tomada de decisão

A computação quântica representa um salto no poder analítico das ferramentas de IA, tornando-as aptas para analisar informações em uma velocidade e profundidade antes impossíveis.

Maciel destaca que essa tecnologia impulsiona decisões de alta complexidade, planejamento estratégico e alocação de recursos em tempo real, pois permite processar cenários múltiplos em frações de segundo.

“Com o aumento da capacidade computacional, a IA será capaz de apoiar decisões empresariais que antes demandavam muito tempo e recursos, oferecendo um panorama analítico completo e ágil”, prevê Maciel​.

Integração da IA nos fluxos de trabalho para decisões conectadas

Maciel aponta que a integração da IA nos processos corporativos é um elemento determinante para que as decisões sejam cada vez mais baseadas em dados e conectadas ao fluxo operacional da empresa.

Com o uso de APIs e dispositivos que capturam dados continuamente, as organizações poderão tomar decisões mais informadas e atualizadas com dados em tempo real. Essa conectividade permite, por exemplo, ajustar estratégias de mercado de acordo com dados instantâneos, sem atrasos operacionais.

ADA GPT: o assistente da sua empresa

Além dos avanços em aprendizado de máquina, computação quântica e integração de IA, você pode começar a implementar IA na tomada de decisão do seu negócio hoje mesmo. Garanta sua vaga nesse treinamento de Inteligência Artificial para negócios da EXAME + Saint Paul e descubra como!

Dentro da versão paga do ChatGPT, você encontra o ADA, um bot do RadAI Labs capaz de fazer análises de dados profundas, aplicando métodos estatísticos e criando visualizações para facilitar a interpretação de dados.

Com o ADA, os tomadores de decisão podem realizar análises exploratórias que identificam tendências e dados fora do padrão, o que ajuda a entender melhor a viabilidade dos produtos ou serviços, além de suas respectivas performances no mercado.

A ferramenta, por exemplo, permite a criação de gráficos, como a distribuição de vendas ao longo do tempo, para identificar padrões sazonais. Esse tipo de análise visual, que seria manualmente mais trabalhosa, torna-se rápida e direta com o uso de IA, permitindo decisões mais informadas e ágeis.

Outro destaque da ADA é a capacidade de resumir os principais insights da base de dados, mesmo quando o volume de informações é alto ou quando o tomador de decisão não sabe exatamente quais perguntas formular.

“Com a IA integrada ao dia a dia das empresas, a tomada de decisão se torna parte de um processo fluido e constante, tornando o negócio mais adaptável e estratégico”, finaliza Maciel.

Quero aprender mais sobre IA, como faço?

Para aqueles que desejam adicionar um diferencial competitivo em suas empresas ou aumentar sua produtividade, independentemente de área ou setor, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela os principais fundamentos da IA para impulsionar sua carreira.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de uso da tecnologia.

Além disso, vão conhecer, na prática, as mais avançadas ferramentas de Inteligência Artificial.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Quer participar? Clique aqui e garanta sua vaga!