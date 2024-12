Fim do Home Office? Trabalho remoto passa por questionamentos de grandes empresas nos EUA

Será que o trabalho remoto vai permanecer em 2025 nos EUA? Algumas redes estão repensando o modelo. O Chipotle Mexican Grill tem uma política de trabalho híbrido. Mas isso pode mudar.

A rede de burritos exige que os funcionários estejam no escritório quatro dias por semana, de segunda a quinta-feira. Uma política que a empresa anunciou em maio do ano passado. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o diretor financeiro Adam Rymer disse que "a política de trabalho em quase todo o escritório ajuda a preservar a cultura da empresa e tem funcionado bem". O executivo, por exemplo, vai cinco dias por semana ao trabalho presencial.

Mas a flexibilidade da empresa pode desaparecer se a produtividade cair, de acordo com Rymer. "Nossa execução para sexta-feira está pronta (de voltar ao escritório)", disse.

A decisão da Chipotle de manter quatro dias no escritório ocorre em um momento em que grandes empresas estão pressionando pelo retorno ao escritório. Nos últimos meses, AT&T, Amazon e Dell chamaram certos funcionários de volta ao presencial cinco dias por semana. Em outubro, a Starbucks alertou trabalhadores que eles correm o risco de serem demitidos se não cumprirem o mandato atual de três dias por semana no escritório.

Segundo o The Wall Street Journal, com o presidente eleito Donald Trump pronto para retornar à Casa Branca no próximo ano, os funcionários federais também podem ver em breve um impulso para retornar ao escritório sob o novo grupo consultivo do Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk, um crítico ferrenho do trabalho 100% remoto.

Quem volta ao escritório e quem fica em casa?

Anos após a pandemia de Covid-19 normalizar o trabalho remoto, executivos passaram a se perguntar quais empresas levarão os funcionários de volta ao escritório em seguida — e quem se beneficiará.

Os chefes financeiros, que tendem a se envolver na definição de políticas de trabalho remoto, continuam avaliando com que frequência os funcionários devem estar em suas mesas e se suas empresas estão obtendo a combinação certa de produtividade e flexibilidade. Alguns veem a retirada de outros do trabalho remoto como uma vantagem competitiva para eles.

Muitos empregadores continuam a ver os benefícios dos horários de trabalho híbridos, desde a capacidade de atrair funcionários até a retenção dos melhores talentos. Mas o grau de flexibilidade no local de trabalho está mudando.

Um terço dos empregadores dos EUA exige que os funcionários fiquem no escritório cinco dias por semana, uma queda de 16% em relação ao ano passado, de acordo com o Flex Index, que rastreia estratégias de local de trabalho.

Já 25% das empresas dos EUA oferecem acordos totalmente flexíveis, uma queda de 33% em relação ao ano passado.

E acordos híbridos, quando as empresas exigem um certo número de dias no escritório, mas deixam pelo menos um para trabalho remoto, estão crescendo em popularidade. Esse número já chegou a 43% das empresas dos EUA com políticas de escritório híbrido, em comparação com 29% há um ano, mostram os dados do Flex Index.

Os executivos da DirecTV, por exemplo, estão mantendo o chamado feito em 2021 para ser um local de trabalho remoto antes de tudo, disse o diretor financeiro Ray Carpenter. Alguns estavam inicialmente preocupados que a produtividade fosse sofrer. Aconteceu o oposto; os cerca de 7.000 funcionários da empresa estão mais produtivos agora — aumentando a participação da DirecTV em novos clientes.

Consequentemente, a DirecTV cortou custos ao se desfazer de cerca de 30% de seu espaço físico, de acordo com Carpenter. E a flexibilidade dá à empresa uma vantagem na hora de contratar e reter trabalhadores.