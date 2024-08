Pensando em fazer um MBA? Temos 6 dicas para te ajudar a fazer a escolha certa

A atualização acadêmica é fundamental para qualquer profissional que deseja ter sucesso em sua carreira. Antes de falarmos sobre como escolher seu MBA é preciso ter em mente uma coisa: todo curso depois da graduação é uma pós-graduação. As nomenclaturas de pós-graduação, MBA, mestrado ou doutorado referem-se ao objetivo final do curso.

Sendo assim, o que de fato irá influenciar sua escolha é o que você deseja alcançar ao embarcar em uma pós-graduação.

O Master Business Administration (MBA) é um formato de pós-graduação destinado para os profissionais que já têm um pouco mais de experiência na carreira. Embora a sigla MBA signifique “mestre em administração de negócios”, não confere o título de mestre para quem faz esse curso.

Geralmente, o MBA é uma porta de entrada para avançar na carreira, por isso sua metodologia de formação é voltada para executivos ou pessoas com atuação em cargos de liderança e gestão de diversas áreas, como inteligência artificial, ESG, marketing e outros.

Com tantas ofertas e modalidades de curso, é comum que os alunos fiquem com dúvidas sobre quais fatores considerar antes de ingressar em um MBA.

A aluna da primeira turma do curso de Inteligência Artificial para Negócios, Erika Kuchauskas, por exemplo, levou em conta o seu momento de vida e a reputação da Faculdade EXAME para ingressar no MBA.

"Estou em uma nova fase da minha vida e a possibilidade de mudar de carreira e ser pioneira em uma nova área fez todo o sentido para mim nesse momento. Além disso, a EXAME está inserida no mundo dos negócios e foi inovadora em ampliar sua atuação para a educação", relata.

Como saber se o MBA é o programa mais indicado?

O aumento da concorrência no mercado de trabalho exige um profissional cada vez mais capacitado.Confira nossas dicas para fazer uma escolha assertiva.

1. Defina seus objetivos pessoais e profissionais

O primeiro passo para escolher um MBA é definir seus objetivos pessoais e profissionais. Pergunte a si mesmo por que você deseja cursar um MBA e o que espera alcançar com ele. Seja específico em relação aos seus objetivos de carreira, como assumir uma posição de liderança, mudar de setor ou iniciar seu próprio negócio. Essa clareza ajudará a direcionar sua escolha.

2. Escolha a especialização certa

Muitos programas de MBA oferecem a opção de especialização em áreas como marketing, finanças, empreendedorismo, inteligência artificial, ESG, entre outras. Escolher a especialização certa dependerá dos seus interesses e objetivos de carreira. Certifique-se de que a instituição escolhida oferece a especialização que melhor se alinha com suas aspirações profissionais.

3. Avalie a reputação da faculdade

Uma instituição de ensino bem-conceituada muitas vezes oferece uma rede de contatos mais ampla, acesso a professores renomados e atuantes no mercado, além de melhores oportunidades de carreira após a conclusão do curso. Pesquise as classificações dessas instituições e leia avaliações de ex-alunos para avaliar a qualidade do programa.

Considere também as taxas de empregabilidade dos pós-graduados do programa, pois isso é um indicativo do sucesso de seus ex-alunos no mercado de trabalho.

4. Considere os custos

O investimento em um MBA é algo a se considerar na hora de fazer sua matrícula. Além dos valores financeiros, é necessário avaliar o tempo de dedicação que este curso irá exigir com aulas, deslocamento e condução (caso opte pela modalidade presencial), provas, trabalhos e afins.

Verifique se a instituição que deseja ingressar é parceira da sua empresa ou de serviços que você consome. Em muitos casos essas parcerias geram descontos nos cursos específicos. Outra opção é buscar por bolsas de estudo ou financiamento estudantil.

5. Networking e oportunidades de carreira

Uma das vantagens de cursar um MBA é a oportunidade de expandir sua rede de contatos.

No MBA de Inteligência Artificial da Faculdade EXAME, por exemplo, os alunos podem desfrutar de uma comunidade que possibilita muitas oportunidades de conexão entre discentes e professores. Além disso, eles também contam com ferramentas complementares de aprendizagem e networking, como mentorias, podcasts, videocasts e eventos exclusivos.

6. Verifique se o curso é reconhecido pelo MEC

Toda pós-graduação divulgada no Brasil, deve ser reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). É por meio desse tipo de certificação que ocorre a fiscalização e controle da qualidade do ensino superior brasileiro.

Porém, fique atento a um detalhe:

Curso reconhecido pelo MEC: é consolidado e a instituição possui autorização definitiva do Ministério da Educação para funcionar, já que está dentro dos padrões exigidos.

Curso autorizado pelo MEC: a instituição de ensino tem prazo para regularização, mas ela pode oferecê-lo. O ideal é que antes de escolher qualquer curso, o estudante verifique estas informações no site do MEC ou da própria faculdade, uma vez que sem a autorização o diploma e a participação nas aulas não serão validados.

