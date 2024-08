7 aplicativos que usam inteligência artificial para otimizar produtividade

A pressão por entregas rápidas é uma realidade comum para muitos profissionais. Para ter ideia, 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento profissional, de acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt).

No entanto, ferramentas de inteligência artificial podem ser aliadas poderosas de profissionais que desejam fazer entregas mais rápidas, mas sem deixar de lado os bons resultados. A seguir, veja 10 formas para utilizar a IA quando os prazos estão apertados.

1. Todoist

O Todoist é o aplicativo ideal para o gerenciamento de tarefas de forma inteligente. Isso porque ele utiliza ferramentas de IA para organizar e priorizar tarefas de maneira eficiente.

Com interface intuitiva, os usuários podem criar listas de afazeres, definir prazos, receber lembretes personalizados, ordenar as tarefas por prioridades e criar projetos para as diferentes áreas da vida. A IA integrada ao app também ajuda a identificar padrões de comportamento e oferece sugestões inteligentes para melhorar a organização do tempo.

2. Clara

Clara é uma assistente virtual que utiliza inteligência artificial para simplificar o agendamento de reuniões. Ela pode ser positiva tanto para indivíduos, que conseguem gerenciar melhor seus compromissos, mas também para equipes, em casos em que for necessário conciliar várias agendas.

3. Astro

Quem nunca se desesperou ao encontrar uma caixa de e-mail lotada? Com ferramentas de IA, manter caixas de entrada sob controle fica mais fácil. No caso do Astro, um aplicativo de gestão de e-mails inteligente, a IA ajuda a organizar, priorizar e responder mensagens.

Sua capacidade de aprender com o comportamento do usuário é outra vantagem importante, que permite ao aplicativo antecipar respostas a e-mails, por exemplo. Ele também é capaz de filtrar spam e fornecer insights sobre os padrões de comunicação.

4. RescueTime

Tão importante quanto ter mais produtividade, é avaliar o progresso e sucesso no dia a dia de trabalho. E a RescueTime é a plataforma ideal para isso. Com a IA, ela é capaz de rastrear e analisar como o tempo é gasto no computador e em dispositivos móveis e fornecer análise de produtividade ao usuário. Ao monitorar essas métricas, o RescueTime fornece insights valiosos sobre hábitos de trabalho, identifica áreas de melhoria e ajuda os profissionais a focar em atividades mais produtivas.

5. Zapier

Ter de lidar com várias plataformas ao mesmo tempo pode ser um problema para alguns profissionais. Mas o Zapier, plataforma de automação, permite integrar diferentes aplicativos e serviços para criar fluxos de trabalho personalizados.

Usando IA para mapear e automatizar tarefas repetitivas, o Zapier ajuda os profissionais a economizarem tempo e minimizarem o esforço manual. É uma boa recomendação para quem realiza tarefas repetidas com certa tendência. Com uma variedade de integrações, é possível criar automações para quase todas as necessidades de produtividade.

6. Headspace

Produtividade tem tudo a ver com saúde mental E o Headspace pode ajudar profissionais que precisam desestressar antes de focar. Ele é um aplicativo de meditação e mindfulness, que utiliza técnicas de IA para oferecer sessões personalizadas de relaxamento e foco. Existem programas guiados, exercícios de respiração e meditação que podem reduzir o estresse, melhorar a concentração e aumentar a produtividade ao longo do dia.

7. TripIt

Depois de tanto trabalho, todo profissional precisa de férias. E a IA também pode ajudar nessas situações. TripIt é um aplicativo de planejamento de viagens que utiliza a inteligência artificial para simplificar o processo de organização. Ele centraliza itinerários, reservas e informações tudo em um só lugar (e isso economiza tempo e contratempos).