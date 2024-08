Burnout: saiba o que é e como identificar se você sofre desta síndrome

A saúde mental é um assunto que vem sendo cada dia mais discutido. E não é à toa. Segundo a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), um em cada quatro brasileiros sofre com a síndrome de burnout. Outro relatório, do International Stress Management Association (Isma-BR), mostra que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de países com mais casos da doença.

Os dados acendem o alerta sobre as condições de trabalho a que os profissionais brasileiros estão sendo submetidos e apontam a necessidade de melhorias nas organizações.

Quer saber mais sobre o assunto? Continue a leitura desse texto e entenda o que é burnout, como identificar essa síndrome e, no final, descubra os 10 passos que podem te ajudar a salvar sua saúde mental. Boa leitura.

O que é burnout?

Em entrevista à EXAME, a psicóloga e terapeuta clínica há 15 anos com abordagem cognitiva comportamental, Larissa Fonseca, explica que

“burnout é um quadro evolutivo com sintomas do estresse associados à ansiedade, à depressão, aos sentimentos de inferioridade e ao perfeccionismo - este conjunto desencadeia em um "bug" mental. A cabeça fica improdutiva e não consegue mais funcionar corretamente, a pessoa fica com problemas na memória, esquece coisas simples e o corpo para, seja com um desmaio, vômitos ou crises de choro.”

Tem sentido esses sintomas com frequência? Cuidado: você pode estar entrando em um quadro de burnout.

Como saber se entrei em burnout?

As pessoas que sofrem dessa síndrome geralmente experimentam uma combinação de sintomas físicos, emocionais e comportamentais, que podem variar de pessoa para pessoa. Abaixo listamos alguns dos sinais comuns. Confira.

Exaustão física e mental: sentimento persistente de cansaço, dificuldade em se recuperar após um dia de trabalho e sensação de falta de energia.

Despersonalização: desenvolvimento de uma atitude negativa e distante em relação às responsabilidades profissionais.

Diminuição do desempenho profissional: redução da eficiência no trabalho, dificuldade em cumprir prazos e baixa autoestima em relação às próprias realizações profissionais.

Problemas de saúde e sono: insônia ou dificuldade em adormecer, sonhos relacionados ao trabalho que causam interrupções no sono. Dores de cabeça frequentes , problemas gastrointestinais e doenças frequentes devido à diminuição do sistema imunológico também podem surgir.

Isolamento social: tendência a se isolar dos colegas de trabalho, amigos e familiares, além da dificuldade em compartilhar sentimentos ou buscar apoio.

Quais são as profissões mais afetadas pela Síndrome de Burnout?

A Way Minder, startup mineira de solução tecnológica, realizou um estudo que utiliza a inteligência artificial com mais de 600 funcionários de 17 organizações em maio deste ano.

As profissões de extrema competitividade, com metas inatingíveis, que demandam longas cargas horárias e com descanso indefinido, geralmente, são as que desencadeiam a síndrome.

A pesquisa indica que as seguintes áreas corporativas são as que mais sofrem com burnout no Brasil:

Recursos humanos;

Vendas;

Educação;

Liderança;

Administrativo;

TI.

10 passos para evitar o burnout

Evitar o burnout envolve a implementação de estratégias eficazes para gerenciar o estresse e promover um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal.

Estabeleça limites: d efina limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. Evite levar trabalho para casa sempre que possível e desligue-se das responsabilidades profissionais fora do horário de trabalho; Gerencie seu tempo: p rocure priorizar tarefas e concentrar-se nas atividades mais importantes. Use técnicas de gerenciamento de tempo, como a técnica Pomodoro , para manter o foco e evitar sobrecarga; Aprenda a dizer "não": n ão tenha medo de recusar tarefas adicionais se sentir que sua carga de trabalho já está no limite. Definir limites é fundamental para evitar sobrecarga; Cuide da sua saúde física: m antenha uma dieta equilibrada, faça exercícios regularmente e garanta uma boa qualidade de sono. A saúde física está diretamente relacionada ao bem-estar mental; Estabeleça metas realista: d efina metas alcançáveis e divididas em etapas menores. Isso pode ajudar a evitar a sensação de estar sobrecarregado por grandes objetivos; Busque apoio social: m antenha conexões sociais saudáveis. Compartilhar preocupações e desafios com amigos, familiares ou colegas pode proporcionar um suporte emocional valioso; Pratique o autocuidado: t ente reservar um tempo para atividades que você gosta e que o relaxam, como hobbies, leitura, meditação ou outras práticas de autocuidado; Varie suas atividades: s empre que possível, varie suas tarefas diárias para evitar monotonia. Isso pode incluir mudar o foco das tarefas ou introduzir pequenas pausas durante o dia; Aprenda técnicas de gerenciamento de estresse: a dote técnicas de relaxamento, como meditação, mindfulness ou ioga, para reduzir o estresse e promover a tranquilidade mental; Procure ajuda profissional: s e você estiver enfrentando sintomas de burnout não hesite em procurar ajuda de profissionais de saúde mental.

Lembre-se de que a prevenção do burnout é um processo contínuo e individual. Adaptar essas estratégias à sua situação específica e estar atento às suas próprias necessidades é essencial para manter seu bem-estar.