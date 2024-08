Internet das Coisas: conheça a revolução tecnológica que está moldando o nosso mundo

Casas quase que inteiramente controladas pelo smartphone. Carros conectados a sensores para fornecer alertas importantes ao motorista. Adesivos inteligentes que medem batimentos cardíacos e qualidade do sono. Esses exemplos poderiam ter sido tirados de um filme de ficção científica do futuro. No entanto, fazem parte do presente e da vida real.

Estamos falando da Internet das Coisas (IoT), uma inovação tecnológica que transforma objetos comuns em dispositivos inteligentes capazes de coletar e trocar dados. Para muitos especialistas, essa revolução está moldando o nosso mundo – e veio para ficar.

O conceito de IoT vai além de simples aparelhos eletrônicos. É uma tecnologia que engloba uma rede complexa de dispositivos interconectados, que possibilitam a criação de um ambiente onde a coleta e troca de dados entre dispositivos e sistemas de internet acontece de forma contínua e autônoma – sem a necessidade de intervenção humana.

Mas, afinal, o que é IoT?

A Internet das Coisas (IoT) pode ser definida como uma rede de dispositivos incorporados com sensores e software de forma que seja possível coletar e trocar dados. Em outras palavras: a IoT é a interconexão de objetos para coletar, transmitir e receber dados.

Dispositivos como Amazon Echo ou Google Home são bons exemplos de IoT. Eles respondem a comandos de voz e controlam outros dispositivos conectados na casa. É possível aumentar ou diminuir a temperatura do ambiente e controlar a iluminação da casa, por exemplo – desde que os eletrodomésticos estejam sincronizados aos dispositivos.

Mas existe uma enorme variedade de objetos que podem ser conectados pela IoT – desde dispositivos simples, como sensores de temperatura, até sistemas mais avançados, como carros autônomos. O grande valor da IoT é sua capacidade de coletar informações sem a necessidade de intervenção humana direta. E isso é bastante valioso nos dias atuais.

O grande valor da IoT é sua capacidade de coletar informações sem a necessidade de intervenção humana direta

Como os diferentes setores são impactados pela IoT?

Essa interconexão de objetos tem potencial para melhorar a eficiência desses dispositivos, facilitar tarefas do dia a dia, garantir maior segurança na execução de certas atividades e abrir novas possibilidades de inovação na vida cotidiana e em setores industriais.

Abaixo, estão alguns setores em que a aplicação da IoT pode ser bastante positiva:

Saúde

Para o setor da saúde, a IoT é bastante valiosa. Ela permite que dispositivos, como smartwatches, façam o monitoramento da saúde dos pacientes – como a medição de batimentos cardíacos, níveis de ansiedade e qualidade do sono. Também existem adesivos inteligentes, que funcionam como sensores colocados na pele para monitorar pacientes e fornecer dados em tempo real aos profissionais de saúde.

Agro

No agronegócio, a internet das coisas tem ganhado força nos últimos anos. Agricultores podem instalar sensores no solo para medir a umidade, nutrientes e temperatura – isso é importante para a irrigação e na hora de usar fertilizantes de forma mais consciente e assertiva. Outra possibilidade são os drones equipados com sensores para monitorar operações de plantio e colheita, identificar pragas e analisar o crescimento das culturas.

Casas inteligentes

A internet das coisas pode tornar as casas mais inteligentes. Para ter ideia, dispositivos como termostatos e ar condicionado podem aprender as preferências de temperatura do usuário e ajustar-se automaticamente. Fechaduras de portas podem ser controladas por smartphones de forma remota e com rastreamento de atividades. Sistemas de iluminação também podem ser programados ou ajustados conforme as preferências do usuário.

Veículos conectados

Alguns modelos de carro mais novos possuem dispositivos conectados à internet das coisas. Nesses casos, os carros podem ser monitorados remotamente, sem a necessidade de um motorista. Também existem sistemas de assistência ao motorista, que utilizam sensores para fornecer alertas de colisão e assistência no estacionamento.

Quais os desafios para o futuro da IoT?

Não dá para negar que o futuro da Internet das Coisas promete ser cheio de inovações e oportunidades. Porém, também enfrentará desafios. Questões relacionadas à segurança e privacidade devem ser a principal preocupação para os próximos anos.

A crescente quantidade de dispositivos conectados pode aumentar as chances de ataques cibernéticos, por exemplo. Além disso, a coleta maciça de dados pela IoT levanta preocupações sobre a privacidade e proteção dos dados dos usuários.

Nesse contexto, garantir a segurança desses dispositivos, redes e dados é fundamental. Mas ainda falta regulamentação para isso. Poucos países contam com estratégias institucionais robustas para proteção de dados e práticas de privacidade transparentes.

Veja 5 ações para aumentar a sua segurança digital