Como está sua inteligência emocional? 8 perguntas para uma autoavaliação

Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, lidar e gerenciar emoções, tanto as próprias quanto as de outras pessoas. Uma das formas de mensurar a inteligência emocional de um indivíduo é por meio do quociente emocional, um conceito da psicologia que mensura a capacidade humana de identificar e lidar com emoções e sentimentos

Após décadas de estudos, a líder mundial em desenvolvimento de habilidades de inteligência emocional, TalentSmartEQ, concluiu, que 90% dos profissionais de alta performance têm quociente de inteligência emocional acima da média.

Pessoas com esse nível de inteligência emocional têm uma percepção clara dos seus próprios sentimentos e dos sentimentos dos outros; além de mais controle sobre os efeitos do estresse e ansiedade.

A inteligência emocional é uma competência decisiva para sobreviver no mercado de trabalho. Embora seja difícil avaliar profundamente a sua própria inteligência emocional sozinho, algumas perguntas podem estimular reflexões interessantes.

8 perguntas para medir sua inteligência emocional

Veja a seguir um roteiro de questões, sem valor científico, que pode servir como gatilho para a sua busca por autoconhecimento.

1. Quais são os sentimentos mais frequentes na sua rotina de trabalho? Você saberia dizer por que eles aparecem com tanta regularidade?

A resposta indicará se você consegue perceber, diferenciar e nomear suas próprias emoções. Quanto maior o número de sentimentos lembrados e descritos, melhor. Conseguir explicar os motivos que despertam as emoções mais frequentes no dia a dia dá ainda mais consistência à resposta. Quando você percebe seus padrões de comportamento, tem mais facilidade para prever e gerenciar certas reações.

2. Pense em duas situações que lhe causam medo, duas que desencadeiam raiva, duas que trazem indignação e duas que geram tristeza. Quais pensamentos e reações cada uma dessas situações provoca?

Uma das capacidades testadas por essa pergunta é, novamente, a de discernir as próprias emoções. Além disso, a questão avalia qual é o seu modelo mental. O medo gera fuga? A raiva provoca mudez? Se você consegue reconhecer facilmente os seus mecanismos psicológicos mais típicos, isso significa que você tem um nível alto de inteligência emocional.

3. Quais são meus pontos fortes e fracos? Tenho confiança nas minhas próprias habilidades?

O que pretende ser medido por esse enunciado é o seu grau de autoconhecimento. Pessoas que fazem uma boa gestão das suas emoções geralmente sabem muito bem quais são seus diferenciais e suas lacunas. De modo geral, costumam ser autoconfiantes.

4. Pense em alguém que o irritou ou magoou, sem que isso tenha se resolvido até o momento. Agora imagine que você é o advogado de defesa da pessoa e deve argumentar a seu favor nessa situação. O que diria?

Aqui, a resposta dará pistas importantes sobre a sua capacidade de empatia. Se você é capaz de fazer uma boa defesa de quem o magoou, provavelmente conta com alto nível de inteligência emocional. Captar o que o outro está sentindo, mesmo que ele não o diga, é uma habilidade bastante rara, mas extremamente útil no meio corporativo.

5. Quando está numa situação de estresse ou confronto, você normalmente culpa os outros, a si mesmo ou a situação?

Cuidado: escolher qualquer uma das três opções depõe contra a sua inteligência emocional. Especialistas revelam que uma pessoa com facilidade para gerir emoções não perde tempo culpando ninguém e direcionam sua energia para a resolução do problema.

6. Aceito mudanças facilmente?

Mudanças são difíceis para todo mundo, mas é possível desenvolver a capacidade de adaptação para acompanhar os movimentos da vida com menos sofrimento e mais autocontrole. A capacidade de adaptação está diretamente ligada ao autocontrole

7. Um dos seus subordinados sempre causa brigas na equipe. Um dia, você chega ao trabalho e percebe que há outra situação de confronto. Qual a primeira coisa que faz?

Um indivíduo com uma boa gestão das emoções é mais livre de preconceitos e considera explicações menos “dramáticas” para os problemas. Já uma pessoa com baixos níveis de inteligência emocional tende a rotular as pessoas.

Sendo assim, é provável que, diante da situação exposta, o gestor com baixos níveis de inteligência emocional questione primeiro o ‘briguento’ para saber que ‘besteira’ ele fez, porque já pensa que ele é o culpado por qualquer conflito.

8. Ao ser atacado verbalmente, o que você faz?

Esta pergunta serve para checar a sua autodisciplina. Diante de uma agressão, a reação instintiva de qualquer um é revidar ou fugir. Para quem tem inteligência emocional, essa resposta é mais estratégica: primeiro escuta o ataque, usa a empatia para captar que tipo de emoção está por trás daquilo e então procura responder a esse sentimento do outro.