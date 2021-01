Conheça Bernardo Carneiro, especialista em BDRs da EXAME Research

Bernardo Carneiro, CFA, é o analista de BDRs da EXAME Research. Carneiro formou-se em 1998, na UFRJ, em economia. O especialista possui 20 anos de experiência em corretoras de investimento e em fundos de ações internacionais, como: Santander, Deutsche Bank e Franklin Templeton. Em 2008, Carneiro foi eleito o terceiro melhor analista de Transporte e Logística no Brasil, pela revista Institutional Investor Brazil, além de ter sido membro do Board da CFA Society Brazil.

“Em 20 anos de trabalho, desenvolvi expertise em discutir e explicar modelos de negócios para investidores nacionais e estrangeiros, dominando diversas formas de valuation e modelos financeiros. Desde 1998, no Rio de Janeiro, mantenho bons relacionamentos com CFOs, executivos de RI e gestores de fundos no Brasil e no exterior, encontrando-os em road shows, discutindo valuation, estratégias competitivas, governança e criação de valor nas empresas. Fui diretor da etapa local do CFA Institute Research Challenge e juiz na etapa internacional da competição”, relata o especialista em BDRs da EXAME.

O interesse de Carneiro pelo mercado financeiro começou na faculdade, em seu último ano, em 1997. “Tinha uma folha na parede, no mural, não era nem cartaz, com uma oferta de emprego para analista júnior na Templeton, no Rio de Janeiro, e o head global da Templeton Emerging Markets era o guru dos mercados emergentes, Mark Mobious. Fiquei muito impressionado com aquilo porque ele era o autor de um dos livros que eu estava usando para a minha monografia, o Guia do Investidor para Mercados Emergentes“, disse o especialista em BDRs da EXAME Research.

Carneiro conta que, em 1997, quando estava prestes a se formar na faculdade, estudava o que os países deveriam fazer para atrair investimentos em bolsa e, para isso, um dos livros que utilizou foi o de Mark Mobious. “Impactado pelo anúncio, decidi me candidatar à vaga e, como no início de 1998, ele [Mark Mobious] estava no Brasil, acabou me entrevistando pessoalmente. Fiquei bem animado em conhecê-lo e acabei entrando no mercado como analista de ações — o que, a princípio, não era o que eu queria”, afirmou.

O especialista conta que seu objetivo, quando ainda era estudante, era ser economista, estudar o desemprego, a inflação, a taxa de câmbio, e tudo que envolvia o ambiente macroeconômico. “Eu não sabia nada de balanço, contabilidade, de finanças, rentabilidade das empresas, investimentos, calcular quanto uma empresa vale, o valor justo dela… tive de estudar, comprei vários livros, então à noite eu ficava estudando. Foi aí que começou minha carreira e meu interesse pelo mercado. Eu me apaixonei, comecei a investir também naquela época, e, assim que comecei a carreira, comprei algumas ações”, conta Carneiro.

Como se tornou especialista em BDRs?

Segundo Carneiro, sua trajetória começou em BDRs após receber um convite do analista de ações da EXAME Research, Bruno Lima. “Eu já estava um pouco cansado, queria mudar de área e havia fundado minha empresa de educação financeira, cheguei mesmo a ter alguns clientes. De repente, ainda em 2020, o Bruno Lima — especialista em renda variável da EXAME Research — me contatou pelo LinkedIn, e acenou com a possibilidade de analisar outros tipos de empresas, dessa vez empresas estrangeiras: americanas e europeias. Foi assim que me tornei analista de BDRs”, explicou o especialista.

Segundo ele, a proposta o empolgou porque já estava cansado de estudar e analisar empresas no Brasil. “Eu fiquei muitos anos, quase 20 anos, estudando empresas brasileiras. Eu queria algo desafiador, diferente, que me empolgasse e motivasse mais, e aí surgiu essa oportunidade de olhar o mundo todo. Imagina, olhar empresas como McDonald’s, Starbucks, Apple, Google, Netflix e Facebook? Me entusiasmei bastante. Quando Bruno Lima e Renato Mimica, CEO da EXAME Research, me contataram, me convidando formalmente, eu já estava superanimado. Fiz o processo seletivo, as entrevistas e entrei. Ser um especialista em BDR significa estar disposto a um aprendizado contínuo, é muita coisa para aprender sobre as empresas, sobre as companhias que servem de lastro para BDR, além de ser necessário estudar muito sobre fundos imobiliários também… é uma oportunidade gigante, é muito ativo para estudar e aprender, então é algo infinito”, concluiu Carneiro.