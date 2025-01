XRP salta mais de 7% e lidera recuperação no mercado cripto após perdas com DeepSeek

O XRP retomou uma trajetória de alta e lidera a recuperação do mercado de criptomoedas nesta terça-feira, 28, após as fortes quedas devido aos efeitos nas bolsas dos Estados Unidos com o lançamento da inteligência artificial DeepSeek. A criptomoeda é a terceira maior do mercado no momento, expandindo sua influência no setor.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no acumulado das últimas 24 horas, o XRP tem alta de 7,8%, cotado em US$ 3,15. Entre as 100 maiores criptos, a alta é a sexta maior do dia, liderando entre as 20 maiores. No mesmo período, o bitcoin acumula alta de 0,4%.

A valorização da criptomoeda começou depois da empresa Ripple anunciar que obteve uma série de licenças de operação em alguns estados americanos. A companhia é ligada ao XRP, com forte influência no preço do ativo dependendo de seus anúncios e projetos.

A Ripple obteve licenças para atuar como uma Transmissora de Valores nos estados de Nova York e Texas, abrindo a possibilidade de oferecer novos serviços para os clientes nesses estados. O foco deve ser o seu produto de pagamentos transfronteiriços, o Ripple Payments.

Além da novidade regulatória importante para a Ripple, o XRP também tem dominado debates no mercado sobre a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas pelo governo dos Estados Unidos, em especial após uma ordem executiva do presidente Donald Trump sobre o tema.

Inicialmente, acreditava-se que a reserva seria composta apenas de bitcoin, mas a proposta de incluir outros ativos digitais, em especial aqueles criados nos Estados Unidos, tem ganhado força nas últimas semanas. E o XRP é um dos ativos mais citados como potencial componente dessa reserva.

Na sua primeira ordem executiva voltada para o mercado de criptomoedas, Trump determinou que um grupo de trabalho vai avaliar as possíveis vantagens e viabilidade de criação de uma reserva de criptomoedas, sem especificar quais ativos digitais poderiam fazer parte dela.

A possibilidade de inclusão na reserva tem animado investidores e beneficiado o XRP e outros ativos, com a expectativa de que a confirmação elevaria a demanda por essas criptomoedas. Até o momento, porém, não há um indicativo concreto sobre essa possível inclusão.