Bitcoin recupera US$ 102 mil após despencar com IA da China e pode atingir novas máximas

Nesta terça-feira, 28, o bitcoin e as principais criptomoedas sinalizam recuperação após uma queda generalizada no setor de ativos digitais. O movimento acompanhou a queda do mercado de ações de tecnologia após o lançamento do DeepSeek, inteligência artificial (IA) chinesa.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 102.693, com alta de 1,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo chegou a ser negociada por US$ 98.861 durante a madrugada.

“O mercado sofreu muito principalmente por notícias relacionadas ao DeepSeek. O modelo de IA, similar ao ChatGPT, é muito mais barato. Isso acabou balançando o mercado de ações. Tínhamos a concepção de que os Estados Unidos estavam à frente no setor de tecnologia, e esse lançamento veio para mostrar que talvez não seja o caso”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

“A primeira resistência do bitcoin está em US$ 103.600 e a segunda em US$ 105 mil, se a criptomoeda conseguir se consolidar acima de US$ 105.050 ou US$ 105.100, ela pode ganhar espaço para tentar novas máximas históricas” , acrescentou Josa no programa, disponível na íntegra no YouTube.

