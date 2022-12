Warner Music anuncia plataforma de 'música Web3' em parceria com blockchain

O construtor de plataformas interativas e de comércio eletrônico LGND anunciou uma parceria com o desenvolvedor de rede blockchain Polygon e a empresa de entretenimento global Warner Music Group para criar uma plataforma de música Web3 chamada LGND Music.

Programado para ser lançado em janeiro de 2023, a LGND Music foi projetada para ser uma plataforma de música e tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que oferece suporte a “colecionáveis digitais de qualquer blockchain em um reprodutor proprietário”, possibilitando assim que os usuários reproduzam seus colecionáveis digitais em qualquer lugar.

A parceria permitirá que artistas selecionados do Warner Music Group lancem colecionáveis digitais nas plataformas de aplicativos e desktop. Os criadores também poderão interagir com sua base de fãs por meio de conteúdos especiais e experiências exclusivas. A plataforma será construída na rede Polygon e oferecerá taxas baixas e transações rápidas.

A LGND Music planeja oferecer uma variedade de recursos, possibilitando que os colecionadores de música participem de um ecossistema descentralizado baseado na propriedade integral de ativos digitais. De acordo com a empresa, “os usuários da plataforma também poderão comprar e colecionar tokens de música, construindo coleções de colecionáveis digitais”.

A ideia é que a plataforma seja fácil de usar mesmo para usuários que não estão familiarizados com criptomoedas ou colecionáveis digitais.

O potencial da música para se integrar ao ecossistema Web3 parece promissor, e os músicos há algum tempo já exploram o potencial dos tokens não fungíveis para criar comunidades leais a partir de seu público mais amplo.

As plataformas de música da Web3 podem potencialmente atrapalhar a grande indústria da música ao abrirem novas oportunidades para criadores e artistas inovarem e monetizarem seu conteúdo. O Goldman Sachs previu que a indústria musical global poderia valer US$ 131 bilhões até 2030, e uma parte significativa disso poderá ser integrada a ecossistemas da Web3.

A mais recente colaboração do Warner Music Group para criar o LGND Music ocorre meses depois do conglomerado anunciar uma parceria com o marketplace OpenSea para permitir que artistas musicais selecionados construam e ampliem sua base de fãs na plataforma dedicada a NFTs.

