Warner Music Group anuncia parceria com OpenSea para oferecer 'oportunidades na Web3' a artistas

O Warner Music Group, uma das principais empresas na área de música e entretenimento, anunciou nesta quinta-feira, 29, uma parceria com a OpenSea, maior plataforma de negociação de tokens não fungíveis (NFTs) do mundo.

Segundo comunicado divulgado pela Warner, a parceria busca oferecer e expandir “oportunidades na Web3” para um grupo selecionado de artistas que possuem contratos com a gravadora.

Outro objetivo é fazer com que esses artistas “construam e expandam suas comunidades de fãs na Web3" - termo que se refere à uma nova fase da internet, baseada em uma estrutura descentralizada ligada à tecnologia blockchain.

A parceria vai envolver um acesso antecipado dos artistas vinculadas à Warner a novos produtos, junto com um impulsionamento nas buscas e uma narrativa personalizada em páginas exclusivas dos cantores no OpenSea, junto com ferramentas de segurança.

“Isso também vai desbloquear um suporte dedicado e as melhores práticas da equipe do OpenSea, ajudando os artistas a construir novas comunidades Web3 e apresentando as comunidades de fãs existentes a novas formas de conexão e criatividade alimentadas por NFTs”, afirmou a Warner.

Os artistas da Warner também poderão realizar projetos especiais com lançamento de produtos de edição limitada, permitindo novas formas do público engajar com suas músicas.

“Nossa colaboração com o OpenSea ajuda a facilitar essas comunidades, desbloqueando ferramentas e recursos da Web3 para criar oportunidades para os artistas estabelecerem um envolvimento, acesso e propriedade mais profundos”, diz a executiva-chefe digital e de desenvolvimento da Warner, Oana Ruxandra.

Shiva Rajaraman, vice-presidente de produtos do OpenSea, avalia que “os NFTs representam um novo meio criativo e um mecanismo para construir uma comunidade, interagir diretamente com os fãs e se expressar além das fronteiras e idiomas”.

O comunicado informa ainda que a subsidiária da Warner no Reino Unido está desenvolvendo a primeira coleção de NFTs do grupo em parceria com uma empresa de Web3, a Probably Nothing.

“Nos últimos anos, a abordagem da Warner Music levou a parcerias com vários dos principais players da Web3. Esta colaboração recente marca o mais novo de uma série de esforços para desenvolver o conhecimento da empresa nesse ambiente”, ressalta a Warner.

