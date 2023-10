Volume de negociação da Coinbase caiu 52% em 2023, aponta levantamento

O volume de negociação à vista da Coinbase, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e a maior em operação dos Estados Unidos, caiu mais da metade, destacando uma mudança no interesse na negociação de criptoativos entre investidores e um possível efeito da postura mais agressiva de reguladores no país.

Citando análises do provedor de dados de ativos digitais CCData, a Bloomberg informou que a Coinbase registrou cerca de US$ 76 bilhões em volume de negociação à vista no último trimestre. Comparado ao seu recorde trimestral para o terceiro trimestre de 2022, os novos dados mostram uma queda de 52% na negociação à vista.

Segundo a reportagem, os novos números são os mais baixos desde antes da Coinbase ter as suas ações listadas na bolsa de ações de Nasdaq - focada em empresas de tecnologia - em 2021, que também ocorreu meses antes dos preços das criptomoedas estarem no seu pico.

Além de um momento mais negativo para o mercado de criptomoedas, a queda no volume de negociação pode ser resultado também das ações de reguladores norte-americanos contra empresas de cripto. Em junho, a SEC - equivalente à CVM nos Estados Unidos - processou a Coinbase, acusando a exchange de oferecer ilegalmente valores mobiliários.

Participação maior no mercado

Apesar do declínio em seu volume de negociação à vista, a reportagem observou que a Coinbase ganhou participação de mercado no último trimestre, à medida que a corretora de criptomoedas Binance passou por um maior escrutínio dos reguladores. Em 6 de outubro, a participação de mercado à vista da corretora Binance caiu pelo sétimo mês consecutivo.

O volume de negociação perdido foi supostamente absorvido por corretoras concorrentes como Coinbase, Bybit e DigiFinex. Apesar dos volumes de negociação e das participações de mercado em queda para as corretoras de criptomoedas, algumas plataformas de negociação de criptoativos tiveram sucesso em termos de tráfego na internet.

Enquanto Binance e Coinbase viram fortes declínios de tráfego, dados de 18 de setembro mostraram que corretoras como OKX, HTX (anteriormente Huobi), Gate.io, CoinW, XT.com e Bitmart tiveram aumentos notáveis no tráfego na comparação anual. De acordo com os dados, o tráfego da HTX viu um aumento de 200%, enquanto Gate.io e CoinW tiveram um aumento no tráfego de 143% e 66%, respectivamente.

