“Você compra bitcoin hoje e é um milionário amanhã”, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre

Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, é um grande defensor do bitcoin e das criptomoedas. De acordo com uma fala recente, Kiyosaki acredita que apenas uma fração de bitcoin pode tornar investidores milionários.

$13 million Bitcoin:….according to Michael Saylor. I believe he is right. He is one smart boy. Bitcoin today is $90,000. If Saylor is on target….which I think he is…. that means for $9,000 today….you buy .01 Bitcoin today…you are a millionaire tomorrow. Sure beats… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 20, 2024

“Bitcoin custará US$ 13 milhões, de acordo com Michael Saylor. Acredito que ele esteja certo. Ele é um garoto inteligente. O bitcoin hoje custa US$ 90 mil. Se Saylor estiver certo, o que eu acho que está, isso significa que por US$ 9 mil hoje você compra 0,1 BTC e é um milionário amanhã. Certamente é melhor do que ficar com uma dívida de US$ 50 mil para um empréstimo estudantil, estudando por anos apenas para ganhar um MBA frágil. Fique mais esperto, compre bitcoin hoje. Eu estou [comprando]”, publicou o autor de Pai Rico, Pai Pobre, em sua conta oficial no X no último dia 19.

Disparada do bitcoin e perspectivas otimistas

Pouco depois da publicação, o preço do bitcoin continuou em disparada, atingindo US$ 99 mil. A maior criptomoeda do mundo entrou em uma onda de recordes após a vitória de Donald Trump nas eleições para presidente dos Estados Unidos, no último dia 6.

Apesar de parecer pouco, a fração de bitcoin mencionada por Kiyosaki já custa bastante caro. Na cotação atual, 0,1 BTC ultrapassa R$ 57 mil.

O valor atual do bitcoin, embora expressivo, ainda está longe da previsão compartilhada por Kiyosaki. Em julho deste ano, Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, afirmou que o bitcoin pode chegar a custar US$ 13 milhões durante a conferência Bitcoin 2024.

Recentemente, o bitcoin ultrapassou um outro ativo frequentemente recomendado por Kiyoski. Acima de US$ 1,8 trilhão, o valor de mercado do bitcoin ultrapassou o da prata. No momento, o bitcoin é o sétimo ativo mais valioso do mundo, atrás apenas do ouro e gigantes da tecnologia.

