Solana despenca 50% após recorde em 2025; o que está por trás da queda?

A Solana tem sido um dos destaques do mercado de criptomoedas nos últimos meses, mas acumula um desempenho negativo nos primeiros meses de 2025. Após bater uma nova máxima histórica de preço em janeiro, o ativo despencou mais de 50%. Nesta semana, chegou ao menor valor do ano.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no momento, a criptomoeda é cotada em US$ 135. O valor representa uma queda de 53,4% em relação ao recorde de preço registrado em 19 de janeiro, de US$ 293,3. Além disso, o ativo chegou a cair para US$ 132 na última terça-feira, 25.

O valor representa o menor preço da Solana no ano de 2025. Atualmente, o ativo é o sexto mais valioso do mercado cripto, mas tem enfrentado um cenário mais adverso que em anos anteriores. Em 2023, o ativo saltou mais de 830%, enquanto que, em 2024, a alta acumulada foi de mais de 110%.

A ressurgência da criptomoeda chamou a atenção de investidores, principalmente por simbolizar uma recuperação do projeto após as fortes quedas com a falência da FTX em 2022. O ativo foi um dos mais afetados pelo caso, mas conseguiu se recuperar mais de 2.000% desde então.

A alta da Solana é atribuída por analistas à capacidade do projeto de se atualizar e atrair novos desenvolvedores e usuários. O blockchain se consolidou como uma das principais redes para a criação das chamadas memecoins, ou criptomoedas meme, o que fez a atividade disparar, assim como o uso do ativo.

Neste ano, porém, a criptomoeda enfrenta uma combinação de elementos desfavoráveis. O principal é a desaceleração na nova "onda" de memecoins após diversas polêmicas e golpes. A principal foi a quebra da Libra, criada na Solana e promovida pelo presidente da Argentina Javier Milei.

A memecoin despencou 95% em poucas horas e sugou boa parte da liquidez no segmento de criptomoedas meme, em especial as da Solana. Desde então, a atividade no segmento caiu, e investidores têm tido mais cautela ao se envolver com projetos.

Mas também existem condições mais amplas do próprio mercado cripto. Investidores têm tido mais aversão ao risco devido às condições macroeconômicas globais, com o Federal Reserve pausando cortes nos juros e temores sobre os efeitos do "tarifaço" prometido por Donald Trump.

Não à toa, o menor preço da Solana em 2025 foi atingido exatamente na semana em que o mercado teve uma forte perda ligada a anúncios de Trump sobre cobrança de tarifas para outros países. Por outro lado, analistas indicam que o projeto ainda pode se recuperar neste ano, em especial caso ocorram avanços nos pedidos de lançamento de ETFs do ativo nos EUA.

