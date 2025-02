Quem está vendendo bitcoin agora é novato no mercado, diz CEO de empresa de análise

Ki Young Ju, CEO da empresa de análises CryptoQuant, afirmou na última quinta-feira, 27, que investidores que decidiram vender bitcoin em meio à forte queda da criptomoeda estão cometendo um erro. Para o executivo, a decisão de se desfazer de investimentos no ativo atualmente indica que esses investidores são "novatos" no setor.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, ele afirmou que "se você está em pânico e vendendo neste momento, você provavelmente é um novato". Ele destacou que quedas de até 30% no preço do bitcoin são correções "comuns" em ciclos de alta do ativo, e lembra que ele chegou a cair 53% em 2021 após bater um preço recorde para aquele momento.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

"Comprar quando os preços estão subindo e vender quando eles estão caindo é a pior estratégia de investimento possível. Invista com um plano claro", recomendou o executivo. O comentário do CEO da CryptoQuant aponta que o momento atual da criptomoeda, no menor preço de 2025, pode ser uma boa oportunidade de compra.

Ju também se mostrou otimista sobre o futuro do bitcoin: "Eu acredito que esse vai ser o ciclo de alta mais longo da história do bitcoin. Precisamos de pelo menos mais um mês de dados para confirmar se realmente entramos em um ciclo de baixa. Se a demanda nãos e recuperar, os indicadores poderão sinalizar essa tendência de queda".

"Com base no ciclo típico de dois anos, o mercado de alta deve durar até abril de 2025. Eu mencionei isso em maio de 2024. Os próximos meses serão um ponto de viragem fundamental para o mercado", avaliou ainda o executivo. Ele reconheceu que pode estar errado nas previsões, mas acredita que as chances do ativo cair para US$ 77 mil são "baixas".

"Mesmo no pior dos casos, vejo uma grande probabilidade do bitcoin se consolidar em cerca de US$ 77 mil durante alguns meses antes de voltar a subir. Não acho que apostar pesado em preços futuros – seja de alta ou de queda – seja uma boa jogada agora", destacou.

Os comentários do CEO da CryptoQuant convergem com dados apresentados pela própria empresa e que apontam que grandes investidores da criptomoeda estão aproveitando para investir no ativo mesmo em meio à sua forte queda. Atualmente, opera na casa dos US$ 80 mil.

A lógica desses investidores é que o bitcoin tende a voltar a subir e atingir preços ainda maiores que o seu último recorde, de US$ 109 mil. Nesse cenário, a queda momentânea seria uma oportunidade para adquirir o ativo a preços mais baixos que o normal, ampliando a margem de lucro.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok