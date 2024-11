Solana volta a bater recorde de preço após 3 anos e altas de 877% em 2023 e 155% em 2024

A SOL, criptomoeda nativa da rede Solana, atingiu um novo recorde de preço nesta quinta-feira, 21, após três anos desde sua máxima anterior no "bull market" de 2021.

Na madrugada de quinta para sexta-feira, 22, a SOL atingiu o preço de US$ 263,70 , de acordo com dados do CoinMarketCap. O último recorde de preço da SOL tinha sido em 6 de novembro de 2021, em US$ 260,06.

"O rompimento da faixa dos US$ 260 pela primeira vez desde novembro de 2021, é um marco que reflete o amadurecimento e a expansão do ecossistema Solana. Na última vez que esse preço foi atingido, a rede contava com cerca de 700 mil endereços ativos diários, enquanto hoje esse número ultrapassa a média de 6 milhões, destacando um crescimento exponencial na sua base de usuários", disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

O banco já recomendou o investimento em SOL diversas vezes, principalmente nas edições mensais da carteira recomendada da Mynt, desenvolvida por João Galhardo e outros membros do time de research. A criptomoeda, que é a 4ª maior do mundo em valor de mercado, costuma integrar as recomendações de investimento seja de investidores de perfil conservador, moderado ou sofisticado.

"A adoção institucional tem desempenhado um papel crucial nesse desenvolvimento. Empresas de grande porte, como a PayPal, integraram o PayPal USD (PYUSD) à blockchain Solana, visando transações mais rápidas e econômicas. Além disso, a constante evolução de sua infraestrutura, com soluções como a Firedancer (client em desenvolvimento pela Jump Crypto que promete maior escalabilidade e eficiência) prestes a serem lançadas, tem atraído projetos robustos e investidores estratégicos", explicou Galhardo à EXAME.

"A junção desses fatores reforça a posição da Solana como uma das redes mais competitivas e preparadas para atender à crescente demanda no mercado crypto, algo que deve continuar destravando valor para o token SOL ao decorrer de 2025", concluiu o especialista.