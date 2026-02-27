Vitalik Buterin propõe plano para tornar Ethereum resistente à computação quântica

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, adicionou detalhes a um roadmap recém-divulgado que descreve como a Ethereum pretende acelerar a produção de novos blocos e a confirmação de transações.

Os comentários de Vitalik na quinta-feira ofereceram mais detalhes sobre um roadmap visual público chamado “Strawmap” divulgado pela equipe de Protocolo da Ethereum Foundation.

“Fast slots estão isolados no topo do roadmap e não parecem se conectar a nada”, disse Buterin, observando que o restante do roadmap é “bastante independente do tempo de slot”.

O tempo de slot é o intervalo necessário para a Ethereum produzir novos blocos, atualmente em torno de 12 segundos. O roadmap busca reduzir esse tempo para dois segundos para melhorar a responsividade.

“Espero que reduzamos o tempo de slot de forma incremental”, afirmou Buterin, sugerindo reduções seguindo aproximadamente uma fórmula de raiz quadrada de dois, passando de 12 segundos para oito, seis, quatro e, eventualmente, até dois segundos.

Ele também sugeriu que melhorias no p2p — ou upgrades na forma como os nós da Ethereum se comunicam entre si, como compartilhar novos blocos e dados sem a necessidade de baixar dados repetidos — podem reduzir significativamente o tempo de propagação de blocos, “tornando slots mais curtos viáveis sem comprometer a segurança”.

Finalização de minutos para segundos

A segunda grande melhoria no roadmap envolve a finalização, ou o ponto em que uma transação é matematicamente garantida como irreversível, o que atualmente leva cerca de 16 minutos.

O objetivo futuro é alcançar finalização entre seis e 16 segundos, substituindo o sistema atual e complexo de confirmação por um modelo mais limpo e simples, além de resistente à computação quântica.

“O objetivo é desacoplar slots e finalização, para permitir que possamos analisar ambos separadamente”, explicou Buterin.

Ele afirmou que se trata de “um conjunto de mudanças bastante invasivo”, por isso o plano é combinar o maior passo de cada alteração com uma “troca de criptografia, notadamente para assinaturas baseadas em hash resistentes à computação quântica”.

Resistência quântica dos slots antes da finalização

Buterin disse que uma consequência dessa abordagem seria tornar os slots resistentes à computação quântica antes da finalização.

“Uma consequência interessante da abordagem incremental é que há um caminho para tornar os slots resistentes à computação quântica muito antes de tornar a finalização resistente.”

A rede poderia “rapidamente” chegar a um cenário em que, se computadores quânticos surgirem de repente, “perdemos a garantia de finalização, mas a cadeia continua funcionando”, afirmou.

“Esperem ver reduções progressivas tanto no tempo de slot quanto no tempo de finalização”, resumiu Buterin.

A “substituição componente por componente” da estrutura de slots e do consenso do Ethereum produzirá uma alternativa “mais limpa, mais simples, resistente à computação quântica, amigável a provas e formalmente verificada de ponta a ponta”.

O cronograma para essas mudanças é de aproximadamente quatro anos, com sete atualizações planejadas a cada cerca de seis meses. Glamsterdam e Hegotá já estão confirmados e previstos para este ano.

