Standard Chartered mantém previsão de US$ 2 trilhões para stablecoins

Analistas do Standard Chartered mantiveram a previsão de que o mercado de stablecoins alcançará US$ 2 trilhões até o fim de 2028, apesar de reduzirem as expectativas para a demanda por títulos do Tesouro americano de curto prazo.

Stablecoins como o USDT, da Tether, e o USDC, da Circle, devem elevar a demanda por títulos do Tesouro para US$ 2,2 trilhões até 2028, afirmaram o analista do Standard Chartered Geoffrey Kendrick e o estrategista de taxas dos EUA John Davies em um relatório divulgado na segunda-feira e compartilhado com o Cointelegraph.

Apesar da capitalização de mercado das stablecoins atreladas ao dólar americano ter ficado estagnada em torno de US$ 300 bilhões nos últimos meses, em meio a uma queda mais ampla do mercado cripto, os analistas seguem otimistas após a aprovação do Genius Act nos EUA em 2025.

“Vemos essas questões como cíclicas, e não estruturais, e continuamos esperando que a capitalização de mercado das stablecoins alcance US$ 2 trilhões até o fim de 2028”, afirma o relatório do Standard Chartered.

Stablecoins podem levar o Tesouro a emitir mais títulos

Segundo o Standard Chartered, agora é esperado que as stablecoins gerem entre US$ 800 bilhões e US$ 1 trilhão adicionais em nova demanda por títulos do Tesouro até o fim de 2028 para uso como reservas, uma redução significativa em relação aos US$ 1,6 trilhão projetados em abril de 2025, mesmo após a aprovação do Genius Act.

Ainda assim, os analistas do banco acreditam que o Tesouro dos EUA pode usar essa potencial demanda excedente como justificativa para emitir mais títulos de curto prazo. Eles citaram declarações do secretário do Tesouro, Scott Bessent, feitas no início de fevereiro, nas quais ele sugeriu que o Genius Act poderia ser “um componente importante no financiamento do governo dos EUA”.

O anúncio trimestral de refinanciamento do Tesouro no mesmo dia também citou a “crescente demanda por títulos do Tesouro por parte do setor privado”, observaram os analistas, acrescentando:

“A demanda relacionada às stablecoins, em conjunto com a recente decisão do Fed de iniciar compras para gestão de reservas (RMPs) e substituir seus MBS (títulos lastreados em hipotecas) vencidos por títulos do Tesouro, pode fazer com que esses títulos se tornem excessivamente escassos.”

Além de projetar que as stablecoins alcancem US$ 2 trilhões até o fim de 2028, o Standard Chartered já havia previsto anteriormente que o bitcoin poderia chegar a US$ 500 mil no mesmo período.

Em meio à incerteza contínua no mercado cripto, os analistas do banco reduziram recentemente a meta de preço do BTC para 2026, de US$ 150 mil para US$ 100 mil, projetando que a criptomoeda pode cair até US$ 50.000 antes de uma possível recuperação.

